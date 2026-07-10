Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация НА ЖИВО: Испания - Белгия (0:0) Следете с нас на живо европейския сблъсък на четвъртфиналите на Мондиал'26 Снимка: realmadrid.com

Стартови състави:

Испания (4-2-3-1): 23. Унай Симон - 12. Педро Поро, 22. Пау Кубарси, 14. Аймерик Лапорт, 24. Марк Кукурея - 16. Родри, 8. Фабиан Руис - 19. Ламин Ямал, 10. Дани Олмо, 15. Алекс Баена - 21. Микел Оярсабал

Белгия (4-2-3-1): Тибо Куртоа - 21. Тимоти Кастан, 25. Натан Нгой, 4. Брандън Мехеле, 5. Максим Де Кайпер - 8. Юри Тилеманс, 23. Николас Раскин, 7. Кевин Де Бройне - 10. Леандро Тросар, 11. Жереми Доку, 17. Шарл де Кетеларе

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.