Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация НА ЖИВО: Швейцария - Колумбия (0:0) Следете с нас последния осминафинал!

1' - Начало на мача

Стартови състави:

Швейцария:

1. Грегор Кобел

4. Нико Елведи, 5. Мануел Аканжи, 13. Рикардо Родригес, 6. Денис Закария

8. Ремо Фройлер, 10. Гранит Джака, 14. Ардон Яшари, 22. Фабиан Райдер

7. Бреел Емболо, 11. Дан Ндой

Колумбия:

12. Камило Варгас

2. Даниел Муньос, 3. Йон Лукуми, 14. Густаво Пуерта, 17. Йохан Мохика

23. Давинсон Санчес, 10. Хамес Родригес - К

11. Йон Ариас, 16. Джеферсон Лерма, 7. Луис Диас, 25. Луис Суарес

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.