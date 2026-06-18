Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Панама не удържа! Гана взе победата в последната минута на световното Гол в продължението реши срещата от групата на Англия и Хърватия Снимка: Reuters

Драматична победа с гол в последната минута на продължение реши изхода от мача между Гана и Панама в груповата фаза на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико.

Мачът се игра в Торонто, а единственото попадение в него вкара Калеб Иренкий.

То падна в петата минута на продължението на второто полувреме.

В последния момент

Двата тима имаха своите положения на терена, но така и не се стигна до гол нито през първото, нито в редовното време на второто полувреме.

Снимка: Reuters

Най-спорното положение бе в 34-ата минута, когато Кристиан Мартинес от Панама падна в наказателното поле, но съдията не даде дузпа, въпреки претенциите на футболистите от Централна Америка.

По всичко личеше, че срещата ще завърши 0:0, но тогава под светлините на прожекторите попадна Калеб Иренкий, който прати топката във вратата на Панама.

Снимка: Reuters

Групата

Панама участва за втори път на световно първенство, след като през 2018 г. в Русия записа само три загуби.

За Гана това е пети Мондиал, а най-доброто представяне на страната е четвъртфинала от Южна Африка 2010.

В групата води Англия след победа с 4:2 над Хърватия в другия мач.

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