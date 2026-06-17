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Световно първенство по футбол 2026

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btvsport.bg

Роналдо отново под светлините: последният му Мондиал започва днес

Мачовете на два от големите фаворити пряко и на VОYO

Роналдо отново под светлините: последният му Мондиал започва днес
 Снимка: Reuters

Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико, продължава с нова поредица от ключови двубои. В действие влизат и два от големите фаворити – Англия и Португалия.

„Трите лъва“, водени от Томас Тухел, започват участието си срещу храбрите хървати. Балканците отново идват с репутация на турнирен фактор, след като стигнаха до финал в Русия 2018 и до бронз в Катар 2022. Двубоят от група L в Арлингтън е с начален час 23:00 българско време. Англичаните ще се опитат да вземат реванш за полуфиналното си отпадане именно от "ватрените" на Мондиал 2018, а голямата фигура в състава им остава Лука Модрич.

Снимка: Reuters

По-рано в програмата Португалия стартира срещу считания за аутсайдер отбор на ДР Конго. Селекцията на Роберто Мартинес разчита на сериозна класа и дълбочина, включително звезди като Кристиано Роналдо, Бруно Фернандеш, Бернардо Силва и Рафаел Леао. За португалците това е още един шанс да преследват първата си световна титла, а за митичния CR7 - последен мондиал. Тимът ще излезе и със специални гривни в памет на Диого Жота, който загина преди години в катастрофа заедно с брат си Андре Силва.

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В по-късните мачове Гана се изправя срещу Панама в 02:00 часа. Африканците разчитат на силно представяне и на формата на Антоан Семеньо, като ще се опитат да се доближат до фаворитите в групата.

Програмата завършва с двубоя между Узбекистан и Колумбия. Колумбийците разполагат с впечатляваща атака, включваща имена като Луис Диас, Хамес Родригес и Джон Ариас, докато узбеките са сред новите участници, които ще търсят изненада.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VОYO.BG.

Ето и цялата програма за вечерта:

17 юни

Снимка: Reuters
20:00 ч.: Португалия – ДР Конго
23:00 ч.: Англия – Хърватия

18 юни
02:00 ч.: Гана – Панама
05:00 ч.: Узбекистан – Колумбия

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Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

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