Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Вижте как Хари Кейн прати Англия на осминафинал (ВИДЕО) Капитанът обърна ДР Конго с два гола в Атланта

Англия се измъчи, но продължава към осминафиналите на Мондиал 2026! "Трите лъва" се класираха след обрат за 2:1 срещу ДР Конго в Атланта (САЩ).

Африканците поведоха още в 7' чрез Брайън Сипенга. В герой за островитяните обаче се превърна капитанът Хари Кейн, който отбеляза и двата гола през втората част - в 75' и 86'.

Лидерът Кейн

От Евро 2020 насам Хари Кейн е реализирал 10 попадения в елиминации на големи първенства - повече от всеки друг европейски играч. Втори е Килиан Мбапе (Франция) със 7, следван от Дани Олмо (Испания), Каспер Долберг (Дания) и Гонсало Рамош (Португалия) с по 3.

Снимка: Reuters

С двете си попадения срещу ДР Конго Кейн задмина Краля на футбола Пеле, като вече има 13 на мондиали, колкото и Жуст Фонтен (Франция). Пред тях са Герд Мюлер (Германия) с 14, Роналдо (Бразилия) с 15, Мирослав Клозе (Германия) с 16, Мбапе с 18 и Лионел Меси (Аржентина) с 19.

Звездата на Байерн Мюнхен увеличи и аванса си на върха във вечната голмайсторска листа на английския национален тим. Той има 84 гола, пред Уейн Рууни с 53 и Сър Боби Чарлтън с 49.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.