Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Гей наказа Ирак Сенегал се настани на третата позиция в група 9

Сенегал прегази Ирак с 5:0 в последния мач от група 9 на Мондиал 2026 и зае третата позиция зад Франция и Норвегия. Големият герой за "лъвовете" бе Пап Гей, който влезе в 57' и записа два гола и асистенция.

Така аутсайдерът Ирак напуска световното първенство в САЩ, Канада и Мексико с 0 точки и голова разлика от -10.

Какво се случи?

Сенегал поведе още с първата си атака. След центриране от корнер на Ламин Камара, Абдулай Сек стреля с глава, а след щастлив рикошет в Хабиб Диара топката се озова във вратата на Ирак.

В 13' стана още по-зле за държавата от Близкия изток. Ребин Сулака - познат на родните фенове с изявите си за Левски и Арда, бе изгонен с директен червен картон за нарушение срещу Садио Мане. Звездата на Сенегал изпълни последвалия пряк свободен удар, но Басил спаси.

До почивката Сенегал продължи да натиска. В 32-ата минута Исмаил Якобс стреля опасно от дистанция, а в добавеното време Мане нахлу в наказателното поле, но топката така и не намери мрежата.

Сар записа името си със златни букви

Сенегал трябваше да чака още 50 минути, за да може да реши двубоя. Исмаила Сар отбеляза в 56', а само 3 по-късно Пап Гей направи резултата класически.

С попадението си днес Сар еднолично оглави вечната голмайсторска листа на Сенегал в историята на световните първенства.

В 72' Пап Гей отбеляза второто си попадение в мача, а 10 минути преди края Илиман Ндиайе оформи крайното 5:0 за Сенегал.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.