Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Време е и Кристиано да завладее САЩ Португалия се изправя срещу ДР Конго на Мондиал'26 Снимка: Getty Images

След поредния мастърклас от Лионел Меси на световно първенство, е време да видим и Кристиано Роналдо в действие.

Португалия стартира участието си на Мондиал 2026 с двубой срещу Демократична република Конго в Хюстън.

"Мореплавателите" са сред големите фаворити за трофея, докато африканският тим се завръща на световната сцена след повече от половин век отсъствие.

Португалия срещу ДР Конго

Португалците пристигат в САЩ в отлична форма. Отборът има само една загуба в последните си 13 мача, като записа 10 победи и 2 равенства. В последния си официален двубой тимът разгроми Армения с впечатляващото 9:1 в световните квалификации.

Снимка: Getty Images

Въпреки силните резултати, представянето на Португалия на световни първенства често не оправдава очакванията. Тимът е достигал до полуфиналите само веднъж след 1966 г., а стартовете на последните Мондиали също не са особено убедителни. В последните четири откриващи мача на световни първенства "мореплавателите" имат само една победа.

От другата страна е ДР Конго, която се класира за първи път на световно първенство от 1974 г., когато участва под името Заир. Тогава африканците губят и трите си мача, без да отбележат гол, допускайки общо 14 попадения.

Завръщането им на най-голямата футболна сцена стана факт след успех с 1:0 над Ямайка в междуконтинентален плейоф през март. Подготовката на отбора обаче не премина безпроблемно.

Снимка: Getty Images

Разпространението на вируса ебола в страната доведе до ограничения за пътуване на феновете, които няма да могат да подкрепят тима в очаквания мащаб.

Селекционерът Себастиен Дьосабър призова светът да „види и чуе“ неговия отбор по време на турнира. ДР Конго обаче не успя да спечели нито една от двете си контроли преди началото на Мондиала.

Двата отбора никога досега не са се изправяли един срещу друг. Любопитен факт е, че последното участие на Португалия на световно първенство приключи след поражение от африкански съперник – Мароко. Тимът обаче влезе в турнира с победа 2:1 над Нигерия в последната си приятелска среща.

Снимка: Getty Images

Сега португалците ще се опитат да направят първата крачка към мечтаната световна титла, а ДР Конго ще търси исторически резултат при завръщането си на най-голямата футболна сцена.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VОYO.BG.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.