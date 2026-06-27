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Световно първенство по футбол 2026

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btvsport.bg

Вижте голмайсторите на Мондиал 2026

Меси пред Франция и Бразилия

Вижте голмайсторите на Мондиал 2026
 Снимка: Reuters

Още един ден от световното първенство в САЩ, Мексико и Канада приключи с шест мача. Сенегал разби Ирак (5:0), Норвегия загуби от Франция (1:4), Кабо Верде и Саудитска Арабия завършиха наравно (0:0), Уругвай загуби от Испания (0:1), Египет завърши наравно с Иран (1:1), а Нова Зеландия претърпя тежка загуба от Белгия (1:5).

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Аржентинският нападател Лионел Меси е №1 при голмайстори с пет гола. Нападателите на Норвегия и Бразилия Арлинг Холанд и Винисиус имат по 4 гола. Асовете на Франция Килиан Мбапе и Усман Дембеле също имат по 4 попадения.

Вижте топ 10:

1.Лионел Меси (Арж) - 5 гола, 170 минути, 2 мача
2.Арлинг Холанд (Нор) - 4, 180, 2
3.Усман Дембеле (Фр) - 4, 213, 3
4.Винисиус (Браз) - 4, 261, 3
5.Килиан Мбапе (Фр) - 4, 266, 3
6.Дениз Ундав (Гер) - 3, 86, 3
7.Йохан Манзамби (Швейц) - 3, 128, 3
8.Брайън Броби (Нид) - 3, 155, 3
9.Куня (Браз) - 3, 169, 3
10.Джонатан Дейвид (Кан) - 3, 241, 3

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Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

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