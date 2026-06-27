Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Вижте голмайсторите на Мондиал 2026 Меси пред Франция и Бразилия Снимка: Reuters

Още един ден от световното първенство в САЩ, Мексико и Канада приключи с шест мача. Сенегал разби Ирак (5:0), Норвегия загуби от Франция (1:4), Кабо Верде и Саудитска Арабия завършиха наравно (0:0), Уругвай загуби от Испания (0:1), Египет завърши наравно с Иран (1:1), а Нова Зеландия претърпя тежка загуба от Белгия (1:5).

Аржентинският нападател Лионел Меси е №1 при голмайстори с пет гола. Нападателите на Норвегия и Бразилия Арлинг Холанд и Винисиус имат по 4 гола. Асовете на Франция Килиан Мбапе и Усман Дембеле също имат по 4 попадения.

Вижте топ 10:

1.Лионел Меси (Арж) - 5 гола, 170 минути, 2 мача

2.Арлинг Холанд (Нор) - 4, 180, 2

3.Усман Дембеле (Фр) - 4, 213, 3

4.Винисиус (Браз) - 4, 261, 3

5.Килиан Мбапе (Фр) - 4, 266, 3

6.Дениз Ундав (Гер) - 3, 86, 3

7.Йохан Манзамби (Швейц) - 3, 128, 3

8.Брайън Броби (Нид) - 3, 155, 3

9.Куня (Браз) - 3, 169, 3

10.Джонатан Дейвид (Кан) - 3, 241, 3

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.