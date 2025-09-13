България е на крака! Невероятна победа на Александър Василев! (ВИДЕО)

Александър Василев даде преднина на България срещу Финландия в мача за Купа "Дейвис" в Пловдив. Пред изпълнените до краен предел трибуни в Пловдив, финалистът на US Open победи в два сета Ото Виртанен (№141 в световната ранглиста) - 6:3, 7:5.

В следващия мач Иван Иванов ще се изправи срещу Емил Русувуори.

Василев спечели 70% от точките си на първи сервис (33/41) срещу 65% за Виртанен (20/31). Българският тенисист оползотвори четири от шестте си възможности за пробив (67%), докато неговият опонент се възползва от два от своите пет брейкбола (40%).

Мачът започна по-добре за Виртанен, който проби за 2-1. Братовчедът на Григор Димитров обаче успя да наложи пълен контрол върху играта и до края надигра по всички правила съперникът си и затвори първата част с 6:3.

Отличен дебют

Вторият сет бе много по-оспорван и продължи повече от час. Василев изостана с 0:2, но успя да върне пробива, като впоследствие равенството се запази до 5:5.

Две поредни двойни грешки на финландеца подариха на Василев много важен пробив за 6:5. В последвалия гейм финалистът от US Open стигна до мачбол, който бе реализиран след топка в аут на Виртанен.

