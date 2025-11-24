bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Тенис

55 440 долара (без храна и спане) за детокс с Джокович (ВИДЕО)

Ексклузивна оферта

Искате ли да живеете като Новак Джокович? Но без турнирите и тежките тренировки. 

Звучи като примамлива идея, ако имате 55 440 долара, а отделно си заплатите спането и храната. 

Тази оферта е на един от най-известните хотели близо до Бахамките острови, в който в момента си почива тенисистът. 

Луксозно

Джокович завърши сезон 2025 с титла в новия си дом - Атина. Спокоен, че скоро в гръцката столица ще може да изгради своя мечтан тенис център, той се отдаде на пълноценна почивка преди да премине към подготовката за новата кампания, в която ще продължи да преследва 25-ата си титла от Големия шлем. 

За ваканцията си Ноле избра комплекса на островите Търкс и Кайкос. Те са британска територия, но се намират в непосредствена близост до Бахамските острови, в Атлантическия океан. 

Хотелът може да се похвали със собствен плаж, няколко тенис корта, помещения за уелнес и спа по последна мода. 

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Novak Djokovic (@djokernole)

От години комплексът си сътрудничи с бившата номер 1 при жените - Мария Шарапова, която поздрави колегата си за избора за място за почивка в социалните мрежи. 

А докато Джокович си отдъхва, той ще намери време да бъде ментор на 12 желаещи да живеят като него. 

Програмата

Ексклузивната програма е тридневна, като от хотела казват, че тя ще бъде приспособена за нуждите на всеки, който е отделил от бюджета си крупната сума. 

Всъщност пакетът за детоксикация е 49 500 долара, но с таксите и данъците сумата нараства до 55 440 долара. В тази сума не влиза настаняване и изхранване.

Само 12 човека могат да се запишат, а личното присъствие и наставленията на Джокович са гарантирани. 

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Amanyara (@amanyara_resort)

В ден 1 всички ще се отдадат на масажи, според нуждите си. Те ще са с продължителност 90 минути и ще са направени от местни специалисти. 

Ден 2 е запазен за детокс пилатес, водна шиацу практика, която нормализира дишането, както и йога при изгрев слънце. 

Ден 3 - медитация със звукова вана за релакс. 

Програмата вече е достъпна във всички 7 хотела от веригата по целия свят - в Индия, Юта, Ню Йорк, Токио, Банкок, Пукет, а вече и на островите Търкс и Кайкос.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

почивка програма новак джокович мария шарапова хотел детокс Търкс и Кайкос

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Реал Мадрид, ПСЖ и Ливърпул - само и единствено на VOYO.BG

Реал Мадрид, ПСЖ и Ливърпул - само и единствено на VOYO.BG
40 е новото 20: Кристиано Роналдо спира дъха с гол (ВИДЕО)

40 е новото 20: Кристиано Роналдо спира дъха с гол (ВИДЕО)
Меси преподава: Гол и три асистенции, а Маями гледа към финала!

Меси преподава: Гол и три асистенции, а Маями гледа към финала!

9 години след самолетната катастрофа: Шапекоензе отново се усмихва!

9 години след самолетната катастрофа: Шапекоензе отново се усмихва!

Последни новини

Още един медал за България от европейското по таекуондо

Още един медал за България от европейското по таекуондо
Реал Мадрид, ПСЖ и Ливърпул - само и единствено на VOYO.BG

Реал Мадрид, ПСЖ и Ливърпул - само и единствено на VOYO.BG
9 години след самолетната катастрофа: Шапекоензе отново се усмихва!

9 години след самолетната катастрофа: Шапекоензе отново се усмихва!

Посред бял ден: Убиха емблематичен фен и избягаха със скутери

Посред бял ден: Убиха емблематичен фен и избягаха със скутери
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV