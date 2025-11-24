55 440 долара (без храна и спане) за детокс с Джокович (ВИДЕО)

Искате ли да живеете като Новак Джокович? Но без турнирите и тежките тренировки.

Звучи като примамлива идея, ако имате 55 440 долара, а отделно си заплатите спането и храната.

Тази оферта е на един от най-известните хотели близо до Бахамките острови, в който в момента си почива тенисистът.

Луксозно

Джокович завърши сезон 2025 с титла в новия си дом - Атина. Спокоен, че скоро в гръцката столица ще може да изгради своя мечтан тенис център, той се отдаде на пълноценна почивка преди да премине към подготовката за новата кампания, в която ще продължи да преследва 25-ата си титла от Големия шлем.

За ваканцията си Ноле избра комплекса на островите Търкс и Кайкос. Те са британска територия, но се намират в непосредствена близост до Бахамските острови, в Атлантическия океан.

Хотелът може да се похвали със собствен плаж, няколко тенис корта, помещения за уелнес и спа по последна мода.

От години комплексът си сътрудничи с бившата номер 1 при жените - Мария Шарапова, която поздрави колегата си за избора за място за почивка в социалните мрежи.

А докато Джокович си отдъхва, той ще намери време да бъде ментор на 12 желаещи да живеят като него.

Програмата

Ексклузивната програма е тридневна, като от хотела казват, че тя ще бъде приспособена за нуждите на всеки, който е отделил от бюджета си крупната сума.

Всъщност пакетът за детоксикация е 49 500 долара, но с таксите и данъците сумата нараства до 55 440 долара. В тази сума не влиза настаняване и изхранване.

Само 12 човека могат да се запишат, а личното присъствие и наставленията на Джокович са гарантирани.

В ден 1 всички ще се отдадат на масажи, според нуждите си. Те ще са с продължителност 90 минути и ще са направени от местни специалисти.

Ден 2 е запазен за детокс пилатес, водна шиацу практика, която нормализира дишането, както и йога при изгрев слънце.

Ден 3 - медитация със звукова вана за релакс.

Програмата вече е достъпна във всички 7 хотела от веригата по целия свят - в Индия, Юта, Ню Йорк, Токио, Банкок, Пукет, а вече и на островите Търкс и Кайкос.

