Новак Джокович плака като малко дете след победа (ВИДЕО)

Причината – човекът, без когото нямаше да е Джокович

Reuters

Новак Джокович отново показа, че зад непробиваемата му спортна концентрация се крие човек с дълбоки емоции. След поредната си победа и класиране за четвъртфиналите на турнира в Атина, 24-кратният шампион от Големия шлем не успя да сдържи сълзите си на корта.

Причината за емоционалния изблик бе видео, което организаторите излъчиха в памет на покойния Никола Пилич легендарен треньор и ментор, изиграл ключова роля в развитието на Джокович.

Първа победа над Табило

Сърбинът, който тази година премести семейния си турнир от Белград в Атина заради напрежение с политическата класа в Белград и президента Александър Вучич, демонстрира обичайната си класа срещу чилиеца Алехандро Табило. Срещата приключи след 7:6(3), 6:1, като това бе първият успех на Ноле срещу този съперник, който до момента имаше две поредни победи над него.

Победата дойде след изключително концентрирана игра от страна на световния номер едно, който постепенно намери ритъма си след трудния първи сет и доминираше във втория.

Пилич – човекът, който първи повярвал в таланта на младия Новак

Истинската драма обаче настъпи след края на двубоя. Докато публиката аплодираше поредния му успех, на големия екран се появи видео, посветено на Никола Пилич човекът, който първи повярвал в таланта на младия Джокович и му помогнал да направи решителната крачка към световния тенис елит.

Снимка: Reuters

Кадрите, придружени от емоционална музика и архивни моменти от съвместната им работа, разтърсиха шампиона. Очите му се насълзиха, а малко след това Джокович прикри лицето си с ръце и заплака като дете...

„Господа, няма да ви доставя това удоволствие!“

Никола беше като втори баща за мен. Научи ме не само как да играя тенис, но и как да бъда човек. Без него нямаше да бъда този, който съм днес“, сподели Ноле в краткото си интервю на корта. Публиката в Атина го посрещна с бурни аплодисменти, а мнозина не скриха сълзите си, споделяйки емоцията на шампиона.

Снимката, която правителството скри: Джокович сред протестиращите

