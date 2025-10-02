bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Тенис

Александър Василев №1 на Мастърса в Китай

Иван Иванов няма да играе

Александър Василев №1 на Мастърса в Китай
Getty Images

Световният №1 при юношите Иван Иванов няма да вземе участие във Финалния Мастърс за юноши в Чънду между 22 и 26 октомври.

Новината бе официално потвърдена, след като от Международната тенис федерация публикуваха кои състезатели ще играят.

Не става дума за травма на шампиона от “Уимбълдън” и US Open, а за решение на щаба му от академията на Рафа Надал.

Василев: Усещах подкрепата, успехът е за българския народ (ВИДЕО)

Така начело в списъка за Чънду е финалистът от US Open и полуфиналист на “Уимбълдън” Александър Василев (№2 в света). Братовчедът на Григор Димитров стана герой за Купа “Дейвис”, като спечели решителния мач срещу Финландия.

Снимка: Lap.bg

Другите за Мастърса са Андрес Сантамария Роч (Исп), Якобо Вазами (Ит), Бенджамин Уилуерт (САЩ), Макс Шонхаус (Гер), Яник Теодор Александреску (Рум), Джак Кенеди (САЩ) и Оскари Палданиус (Фин).

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Иван Иванов: Мечтите се постигат с труд и любов към спорта (ВИДЕО)

 

Тагове:

тенис китай Иван Иванов купа дейвис рафаел надал мастърс александър василев уимбълдън us open

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Ще матира ли Лудогорец и Бетис? (ВИДЕО)

Ще матира ли Лудогорец и Бетис? (ВИДЕО)
В последните секунди: ПСЖ отново шокира Барселона в Испания (ВИДЕО)

В последните секунди: ПСЖ отново шокира Барселона в Испания (ВИДЕО)
Неудържим Холанд не стигна на Сити в Княжеството (ВИДЕО)

Неудържим Холанд не стигна на Сити в Княжеството (ВИДЕО)
Равенството дебне Ювентус зад всеки ъгъл (ВИДЕО)

Равенството дебне Ювентус зад всеки ъгъл (ВИДЕО)
Звезда на българското колоездене нападна жена на пътя (ВИДЕО)

Звезда на българското колоездене нападна жена на пътя (ВИДЕО)

Последни новини

Гарначо говори за ада в Манчестър, след като беше изгонен „като парцал“

Гарначо говори за ада в Манчестър, след като беше изгонен „като парцал“
Играят като Traitors, печелят като герои! (ВИДЕО)

Играят като Traitors, печелят като герои! (ВИДЕО)
Звезда на българското колоездене нападна жена на пътя (ВИДЕО)

Звезда на българското колоездене нападна жена на пътя (ВИДЕО)
Ще матира ли Лудогорец и Бетис? (ВИДЕО)

Ще матира ли Лудогорец и Бетис? (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV