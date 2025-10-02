Александър Василев №1 на Мастърса в Китай

Световният №1 при юношите Иван Иванов няма да вземе участие във Финалния Мастърс за юноши в Чънду между 22 и 26 октомври.

Новината бе официално потвърдена, след като от Международната тенис федерация публикуваха кои състезатели ще играят.

Не става дума за травма на шампиона от “Уимбълдън” и US Open, а за решение на щаба му от академията на Рафа Надал.

Така начело в списъка за Чънду е финалистът от US Open и полуфиналист на “Уимбълдън” Александър Василев (№2 в света). Братовчедът на Григор Димитров стана герой за Купа “Дейвис”, като спечели решителния мач срещу Финландия.

Снимка: Lap.bg

Другите за Мастърса са Андрес Сантамария Роч (Исп), Якобо Вазами (Ит), Бенджамин Уилуерт (САЩ), Макс Шонхаус (Гер), Яник Теодор Александреску (Рум), Джак Кенеди (САЩ) и Оскари Палданиус (Фин).

