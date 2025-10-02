Александър Василев №1 на Мастърса в Китай

Световният №1 при юношите Иван Иванов няма да вземе участие във Финалния Мастърс за юноши в Чънду между 22 и 26 октомври.
Новината бе официално потвърдена, след като от Международната тенис федерация публикуваха кои състезатели ще играят.
Не става дума за травма на шампиона от “Уимбълдън” и US Open, а за решение на щаба му от академията на Рафа Надал.
Така начело в списъка за Чънду е финалистът от US Open и полуфиналист на “Уимбълдън” Александър Василев (№2 в света). Братовчедът на Григор Димитров стана герой за Купа “Дейвис”, като спечели решителния мач срещу Финландия.
Другите за Мастърса са Андрес Сантамария Роч (Исп), Якобо Вазами (Ит), Бенджамин Уилуерт (САЩ), Макс Шонхаус (Гер), Яник Теодор Александреску (Рум), Джак Кенеди (САЩ) и Оскари Палданиус (Фин).
