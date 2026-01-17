bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тенис

Андре Агаси на кадем на Григор Димитров (СНИМКА)

Двамата се срещнаха преди старта на Откритото първенство на Австралия

Откритото първенство на Австралия със сигурност е най-важният турнир в началото на всеки тенис сезон. И със сигурност Григор Димитров ще направи всичко възможно да се представи добре в него. 

Бонусът този път е, че той получи подкрепа и от една от най-големите звезди в историята на своя спорт - Андре Агаси. 

Самият американец пожела успех на Григор със снимка в социалните мрежи. 

Срещата

Агаси прекрати кариерата си през 2006 г., но има добър опит в Мелбърн. Той е печелил Откритото първенство на Австралия 4 пъти - 1995, 2000, 2001, 2003 г. Това са половина от осемте му титли от Големия шлем. 

Той е специален гост на турнира, като заедно с Роджър Федерер, Патрик Рафтър и Лейтън Хюит откри надпреварата с демонстративен мач. 

Григор в Мелбърн

Димитров се завръща след като през миналия сезон бе измъчван от няколко контузии

Той ще играе на Откритото първенство на Австралия за 17-ти път. През миналата годината се отказа заради травма в първия си мач. 

Най-доброто му представяне е полуфинал от 2017 г.

Снимка: БГНЕС

Първият му съперник е чехът Томаш Махач и се очаква срещата им да бъде във вторник, 20 януари.

Тежък жребий за Григор: Циципас и Джокович дебнат

тенис григор димитров австралия андре агаси

