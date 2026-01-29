България има нов тенис герой – и той е само на 17!

Димитър Кисимов лети към полуфиналите на Australian Open за юноши! 17-годишният български талант, заедно с Конър Дойг (ЮАР), шокира четвъртите в схемата Танишк Кондури и Кийтън Ханс (САЩ), побеждавайки ги с 7:6(5), 7:6(4) след 96 минути чист адреналин на корта.

Трилър

Мачът беше истинска трилър: първи сет без нито един пробив, решен в тайбрек, където Кисимов и Дойг показаха железни нерви – поведоха с 6-3 и затвориха частта при третия си сетбол. Вторият сет повтори сценария – нов тайбрек и затваряне още при първата възможност.

Полуфинал

В полуфинала българинът и южноафриканецът ще се изправят срещу Марк Себън (Вбр) и Кирил Филаретов (Рус) в спор за място на финала.

За Кисимов това е дебют при Големия шлем за юноши. Той отпадна в първия кръг на сингъл. В момента е №25 в световната ранглиста за юноши, а в края на миналата година игра финал на клей в Брейдънтън (САЩ) – едно от най-силните състезания от категория J300 на ITF.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK