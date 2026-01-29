bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Тенис

България има нов тенис герой – и той е само на 17!

Димитър Кисимов е на полуфинал на Australian Open

България има нов тенис герой – и той е само на 17!

Димитър Кисимов лети към полуфиналите на Australian Open за юноши! 17-годишният български талант, заедно с Конър Дойг (ЮАР), шокира четвъртите в схемата Танишк Кондури и Кийтън Ханс (САЩ), побеждавайки ги с 7:6(5), 7:6(4) след 96 минути чист адреналин на корта.

Трилър

Мачът беше истинска трилър: първи сет без нито един пробив, решен в тайбрек, където Кисимов и Дойг показаха железни нерви – поведоха с 6-3 и затвориха частта при третия си сетбол. Вторият сет повтори сценария – нов тайбрек и затваряне още при първата възможност.

Полуфинал

В полуфинала българинът и южноафриканецът ще се изправят срещу Марк Себън (Вбр) и Кирил Филаретов (Рус) в спор за място на финала.

Възможно ли е!? Джокович е на полуфинал, а изоставаше с 0-2!

За Кисимов това е дебют при Големия шлем за юноши. Той отпадна в първия кръг на сингъл. В момента е №25 в световната ранглиста за юноши, а в края на миналата година игра финал на клей в Брейдънтън (САЩ) – едно от най-силните състезания от категория J300 на ITF.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Пет поред за Синер – време ли е Джокович да си върне трона?
 
Тагове:

България австралия мелбърн юноши полуфинал australian open Димитър Кисимов

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Свидетел на касапницата със загиналите фенове: Шофьорът пуши канабис

Свидетел на касапницата със загиналите фенове: Шофьорът пуши канабис
Челси изрита Наполи от Шампионска лига след два обрата (ВИДЕО)

Челси изрита Наполи от Шампионска лига след два обрата (ВИДЕО)
Бодьо Глимт повали още един гигант и се класира за елиминациите (ВИДЕО)

Бодьо Глимт повали още един гигант и се класира за елиминациите (ВИДЕО)
Гол в 90+8' на вратаря класира Бенфика напред и изхвърли Реал от топ 8 (ВИДЕО)

Гол в 90+8' на вратаря класира Бенфика напред и изхвърли Реал от топ 8 (ВИДЕО)

Последни новини

По-големият е в затвора, по-малкият - на пистата

По-големият е в затвора, по-малкият - на пистата
Всичко или нищо! Големият тест за Лудогорец срещу Ница (ВИДЕО)

Всичко или нищо! Големият тест за Лудогорец срещу Ница (ВИДЕО)
Свидетел на касапницата със загиналите фенове: Шофьорът пуши канабис

Свидетел на касапницата със загиналите фенове: Шофьорът пуши канабис
ПСЖ и Нюкасъл направиха самоубийствен хикс в Париж (ВИДЕО)

ПСЖ и Нюкасъл направиха самоубийствен хикс в Париж (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV