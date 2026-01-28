Пет поред за Синер – време ли е Джокович да си върне трона?

Шампионът Яник Синер премина уверено през Бен Шелтън и си резервира място в полуфиналите на Australian Open, където го чака най-голямото предизвикателство – Новак Джокович! Победителят в последните две години в Мелбърн реши 1/4-финала в три сета – 6:3, 6:4, 6:4.

По един пробив във всяка част се оказа напълно достатъчен за машина от Южен Тирол, който игра хладнокръвно и без излишни рискове. На полуфиналите италианецът ще се изправи срещу десеткратния шампион в Австралия Новак Джокович, който стигна до тази фаза след отказване на Лоренцо Музети.

Статистиката обаче е на страната на Синер – той води с 6-4 победи в преките двубои и е спечелил последните пет срещи между двамата, като сърбинът все още няма победа срещу него на открит твърд корт.

Спомените от Мелбърн също са в полза на италианеца – именно тук, на полуфиналите през 2024 г., Синер нанесе тежък удар на сърбина и продължи към титлата.

Снимка: Reuters

„Предизвикателства като това са тези, които те мотивират да ставаш сутрин, да работиш всеки ден и да се напъваш. Очевидно е, че ако искам да печеля, винаги трябва да се подобрявам. Всяка среща с него е урок и имаме късмета все още да го имаме в тура. Надявам се, че ще бъде страхотна битка“, коментира предстоящият мега сблъсък Синер.

В другия полуфинал, също насрочен за петък, един срещу друг ще застанат Карлос Алкарас и Александър Зверев. Така до финалната четворка достигнаха всички тенисисти от топ 4 в основната схема.

