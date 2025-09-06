bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тенис

И Христо Стоичков е щастлив: Иван и Сашо - и двамата сте шампиони!

bTV ще предава пряко финала в Ню Йорк тази вечер

И Христо Стоичков е щастлив: Иван и Сашо - и двамата сте шампиони!
Lap.bg

"Каква по-голяма радост и чест! Навръх 140 години от Съединението на България двама наши истински лъва ще играят финал на Ю Ес Оупън! Честито, българи! Когато сме обединени, сме най-силни!

Иван и Сашо - и двамата сте шампиони!", щастлив е и Христо Стоичков преди финала на Откритото първенство на САЩ. На финала при юноши един срещу друг ще се изправят Александър Василев и Иван Иванов.

Голямото шоу е пряко в ефира на bTV

bTV ще предава пряко финала на Откритото първенство на САЩ при юношите! За титлата един срещу друг на корта в Ню Йорк ще застанат двама българи - Иван Иванов и Александър Василев!

Ден пореден: Григор тренира с шампиона ни със Синдром на Даун (ВИДЕО)

Мачът ще започне в 18:00 ч. българско време на корт 12 и ще може да го гледате в праймтайма на bTV! 

Студиото ни пък е с начален час 17:30 ч.

Развитието на мача пък може да следите пряко на сайта ни btvsport.bg!

ИЗВЪНРЕДНО: Гледайте финала Иван Иванов - Александър Василев пряко по bTV!

ТОВА Е ИВАН ИВАНОВ (СТАТИСТИКА+СНИМКИ)

ТОВА Е АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ (СТАТИСТИКА+СНИМКИ)

Българските тенис-герои: Вземете си пуканки! Ще бъде забавно!

Кога е финалът Иван Иванов - Александър Василев?

Копривленски за съперника: Ще го нахраня с тупаници! (ВИДЕО)

ТОВА Е ИВАН ИВАНОВ (СТАТИСТИКА+СНИМКИ)

ТОВА Е АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ (СТАТИСТИКА+СНИМКИ)

ИЗВЪНРЕДНО: Гледайте финала Иван Иванов - Александър Василев пряко по bTV!

Копривленски за съперника: Ще го нахраня с тупаници! (ВИДЕО)

