Тенис

Българските тенис-герои: Вземете си пуканки! Ще бъде забавно!

Днес е финалът на Откритото първенство на САЩ!

Lap.bg

За първи път в историята двама българи ще играят един срещу друг на финала на Откритото първенство на САЩ по тенис. 

Иван Иванов и Александър Василев са финалисти при юношите на един от най-важните турнири през годината, при това точно 6 септември - деня, в който отбелязваме 140 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. 

Мачът е от 18:00 ч. българско време. 

Очакванията

И двамата тенисисти се вълнуват. Само преди два месеца Иванов спечели титлата на "Уимбълдън". Тогава Василев отпадна на полуфинал.

"Със сигурност мечтаехме за такъв мач, но не сме си представяли, че ще се случи", споделя Василев пред сайта на ITF - организацията, която обслужва турнирите при подрастващите. 

Снимка: Lap.bg

"Това е голям успех и за двама ни - мой втори финал и негов първи. Ще играем един срещу друг и със сигурност ще се наслаждаваме на мача. Да, ще бъде трудно! Но просто си вземете пуканките и се насладете", усмихва се Иванов, който тренира в академията на Рафаел Надал.

За първи път

България вече има трима шампиони в Ню Йорк при младите тенисисти - Катерина Малеева (1984 г.), Магдалена Малеева (1990 г.), Григор Димитров (2008 г.)

Снимка: Lap.bg

За първи път обаче двама българи са на финал. И всъщност за първи път те ще играят един срещу друг! Иванов е на 16, а Василев - на 18. 

"Това е едно общо дълго пътуване. Независимо какво ще се случи, ние ще си останем приятели и се надявам, че ни предстоят доста мачове един срещу друг. Ще бъде забавно, каквото и да се случи", не крие вълнението си Василев.

