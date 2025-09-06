ИЗВЪНРЕДНО: Гледайте финала Иван Иванов - Александър Василев пряко по bTV!

В един от най-важните дни за България 6 септември, когато отбелязваме Съединението на Княжество България с Източна Румелия преди 140 години, ще ви зарадваме с ексклузивно излъчване!

bTV ще предава пряко финала на Откритото първенство на САЩ при юношите! За титлата един срещу друг на корта в Ню Йорк ще застанат двама българи - Иван Иванов и Александър Василев!

Мачът ще започне в 18:00 ч. българско време на корт 12 и ще може да го гледате в праймтайма на bTV!

Студиото ни пък е с начален час 17:30 ч. отново по bTV.

За първи път

До момента на турнир от Големия шлем не е имало изцяло български финал. Предвид разликата във възрастта - Иван Иванов е на 16, а Александър Василев е на 18, двамата не са се срещали и на официални мачове при юношите до момента.

Двамата българи обаче са не само добри тенисисти, заслужени финалисти, а и добри приятели! И винаги изтъкват факта, че финал само между българи е сбъдната мечта.

Иванов и Василев имаха такъв шанс преди два месеца, когато Иванов стана шампион на "Уимбълдън". Тогава Василев игра на полуфинал, но не успя да стигне до мач за трофея.

Българската връзка

Иначе това ще е пети финал с българи на Откритото първенство на САЩ.

Григор Димитров, който е братовчед на Александър Василев, е последният ни шампион при юношите на Откритото първенство на САЩ - от 2008 г. Преди него, но при девойките, титлата са печелили Катерина Малеева (1984 г.) и Магдалена Малеева (1990 г.).

Мануела Малеева пък има титла от Ню Йорк през 1984 г., но при смесените двойки и не при подрастващите. Тя триумфира в тандем с американеца Том Гъликсън.

Не пропускайте финала при юношите на Откритото първенство на САЩ между Иван Иванов и Александър Василев пряко ексклузивно по bTV от 17:30 ч. днес, 6 септември!

