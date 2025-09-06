bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Тенис

ИЗВЪНРЕДНО: Гледайте финала Иван Иванов - Александър Василев пряко по bTV!

Ще ви направим съпричастни на едно от най-важните спортни събития за годината!

ИЗВЪНРЕДНО: Гледайте финала Иван Иванов - Александър Василев пряко по bTV!

В един от най-важните дни за България 6 септември, когато отбелязваме Съединението на Княжество България с Източна Румелия преди 140 години, ще ви зарадваме с ексклузивно излъчване! 

bTV ще предава пряко финала на Откритото първенство на САЩ при юношите! За титлата един срещу друг на корта в Ню Йорк ще застанат двама българи - Иван Иванов и Александър Василев!

Мачът ще започне в 18:00 ч. българско време на корт 12 и ще може да го гледате в праймтайма на bTV! 

Студиото ни пък е с начален час 17:30 ч. отново по bTV. 

Развитието на мача пък може да следите пряко на сайта ни btvsport.bg

За първи път

До момента на турнир от Големия шлем не е имало изцяло български финал. Предвид разликата във възрастта - Иван Иванов е на 16, а Александър Василев е на 18, двамата не са се срещали и на официални мачове при юношите до момента. 

Снимка: ITF

Двамата българи обаче са не само добри тенисисти, заслужени финалисти, а и добри приятели! И винаги изтъкват факта, че финал само между българи е сбъдната мечта. 

Иванов и Василев имаха такъв шанс преди два месеца, когато Иванов стана шампион на "Уимбълдън". Тогава Василев игра на полуфинал, но не успя да стигне до мач за трофея. 

Българската връзка

Иначе това ще е пети финал с българи на Откритото първенство на САЩ.

Григор Димитров, който е братовчед на Александър Василев, е последният ни шампион при юношите на Откритото първенство на САЩ - от 2008 г. Преди него, но при девойките, титлата са печелили Катерина Малеева (1984 г.) и Магдалена Малеева (1990 г.).

Мануела Малеева пък има титла от Ню Йорк през 1984 г., но при смесените двойки и не при подрастващите. Тя триумфира в тандем с американеца Том Гъликсън.

Не пропускайте финала при юношите на Откритото първенство на САЩ между Иван Иванов и Александър Василев пряко ексклузивно по bTV от 17:30 ч. днес, 6 септември

ТОВА Е АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ (СТАТИСТИКА+СНИМКИ)
ТОВА Е ИВАН ИВАНОВ (СТАТИСТИКА+СНИМКИ)

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

тенис България Иван Иванов финал спорт българи юноши александър василев голям шлем Открито първенство на САЩ

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

ТОВА Е ИВАН ИВАНОВ (СТАТИСТИКА+СНИМКИ)

ТОВА Е ИВАН ИВАНОВ (СТАТИСТИКА+СНИМКИ)
ТОВА Е АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ (СТАТИСТИКА+СНИМКИ)

ТОВА Е АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ (СТАТИСТИКА+СНИМКИ)
Българските тенис-герои: Вземете си пуканки! Ще бъде забавно!

Българските тенис-герои: Вземете си пуканки! Ще бъде забавно!

Кога е финалът Иван Иванов - Александър Василев?

Кога е финалът Иван Иванов - Александър Василев?

Копривленски за съперника: Ще го нахраня с тупаници! (ВИДЕО)

Копривленски за съперника: Ще го нахраня с тупаници! (ВИДЕО)

Последни новини

ТОВА Е ИВАН ИВАНОВ (СТАТИСТИКА+СНИМКИ)

ТОВА Е ИВАН ИВАНОВ (СТАТИСТИКА+СНИМКИ)
ТОВА Е АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ (СТАТИСТИКА+СНИМКИ)

ТОВА Е АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ (СТАТИСТИКА+СНИМКИ)
Копривленски за съперника: Ще го нахраня с тупаници! (ВИДЕО)

Копривленски за съперника: Ще го нахраня с тупаници! (ВИДЕО)
Първият треньор на Алекс Василев пред bTV: С Иван се

Първият треньор на Алекс Василев пред bTV: С Иван се "теглят" един друг (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV