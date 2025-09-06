ИЗВЪНРЕДНО: Гледайте финала Иван Иванов - Александър Василев пряко по bTV!

В един от най-важните дни за България 6 септември, когато отбелязваме Съединението на Княжество България с Източна Румелия преди 140 години, ще ви зарадваме с ексклузивно излъчване!
bTV ще предава пряко финала на Откритото първенство на САЩ при юношите! За титлата един срещу друг на корта в Ню Йорк ще застанат двама българи - Иван Иванов и Александър Василев!
Мачът ще започне в 18:00 ч. българско време на корт 12 и ще може да го гледате в праймтайма на bTV!
Студиото ни пък е с начален час 17:30 ч. отново по bTV.
Развитието на мача пък може да следите пряко на сайта ни btvsport.bg!
До момента на турнир от Големия шлем не е имало изцяло български финал. Предвид разликата във възрастта - Иван Иванов е на 16, а Александър Василев е на 18, двамата не са се срещали и на официални мачове при юношите до момента.
Двамата българи обаче са не само добри тенисисти, заслужени финалисти, а и добри приятели! И винаги изтъкват факта, че финал само между българи е сбъдната мечта.
Иванов и Василев имаха такъв шанс преди два месеца, когато Иванов стана шампион на "Уимбълдън". Тогава Василев игра на полуфинал, но не успя да стигне до мач за трофея.
Иначе това ще е пети финал с българи на Откритото първенство на САЩ.
Григор Димитров, който е братовчед на Александър Василев, е последният ни шампион при юношите на Откритото първенство на САЩ - от 2008 г. Преди него, но при девойките, титлата са печелили Катерина Малеева (1984 г.) и Магдалена Малеева (1990 г.).
Мануела Малеева пък има титла от Ню Йорк през 1984 г., но при смесените двойки и не при подрастващите. Тя триумфира в тандем с американеца Том Гъликсън.
Не пропускайте финала при юношите на Откритото първенство на САЩ между Иван Иванов и Александър Василев пряко ексклузивно по bTV от 17:30 ч. днес, 6 септември!
Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER
Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM
Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK