Тенис

Григор Димитров без шанс и срещу Карен Хачанов

Загуба с 0:3 в Ним

Reuters

Най-добрият българския тенисист Григор Димитров не успя да се пребори за петото място на демонстративния турнир от сериите UTS Tour в Ним, след като отстъпи с 0:3 части срещу Карен Хачанов - 10:15, 10:17, 11:16.

Двубоят, който имахме възможност за гледате пряко в ефира на VOYO.BG, се проведе в необичайна и впечатляваща атмосфера – на сцена, оформена като античен амфитеатър, напомнящ за времената на гладиаторските битки, което придаде допълнителна зрелищност на срещата.

Двамата нямаха право на първи сервис, което означаваше, че всеки сбъркан начален удар означава точка за съперника. Освен това имаха и възможност да използват „карта“, която им дава възможност по веднъж на част следващото разиграване да носи три точки на спечелилия го.

Силният вятър и трудните условия на корта допълнително затрудниха играта и на двамата тенисисти. В края на първата част Димитров допусна неточност при форхенд в решаващ момент и изостана с 10:15. Във втория период Хачанов отново успя да натрупа солиден аванс и затвори частта при 17:10.

В третата част българинът опита да се върне в мача. При резултат 8:15 той използва своята карта за три точки и намали изоставането си до 11:15. Въпреки усилията му обаче, руснакът спечели следващото разиграване и сложи край на срещата.

Припомняме, че наградният фонд за целия турнир е 1 млн. долара, като победителят може да вземе максимум 301 000 долара. Нито един от тенисистите няма предварително определен хонорар.

В първия си мач на турнира 34-годишният хасковлия направи страхотно шоу за публиката, но загуби с "внезапна смърт" от Феликс Оже-Алиасим (Кан).

