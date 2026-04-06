Гришо, внимвай! Ейса е богиня с пистолета! (ВИДЕО)

Тежки дни предстоят на Григор Димитров, който ще трябва да положи доста усилия на турнира в Монте Карло, за да се задържи в топ 100 на световната ранглиста.

Българският тенисист, който през миналия сезон страдаше от тежка контузия в гръдния мускул и пропусна почти половината надпревари, трябва да стигне поне трети кръг в княжеството, за да бъде сред най-добрите в света. През миналата година той игра на четвъртфинал.

Малко успокоение е, че в личния живот нещата са страхотни и до него е прекрасната Ейса Гонсалес. А с нея шега не бива!

С пистолет

В социалните мрежи се появи видео, на което се вижда как Ейса репетира за ролята си в "Mike & Nick & Nick & Alice".

Там половинката на Димитров е Алис - съпруга на лихвар, която се забърква в редица екшън ситуации. За тях ѝ е нужен... пистолет.

Гонсалес тренира за ролята си във филма при една от водещите фирми, които доставят реквизит за холивудски продукции! И е доста добра!

Връзката

Григор и Ейса са заедно от около година, като разкриха връзката си по време на турнира в Мадрид през 2025 г.

Въпреки натоварените си графици, те намират време един за друг. Ейса често присъства на мачове на българина, а беше в ложата му и на Индиън Уелс. На трибуните пък го подкрепяха нейни приятели.

В началото на годината Ейса пътува за Австралия, за да види любимия си за кратко, тъй като снима филм.

Мексиканката бе плътно до българина по време на тежкия период през миналия сезон.

Вече се появиха и видеа, на които се вижда, че двойката е заедно в Монте Карло и вероятно ще видим Ейса на трибуните.