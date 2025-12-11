Димитров срещу всички: Григор непоставен в Бризбън (ВИДЕО)

Организаторите на Brisbane International обявиха списъка с участници в турнира, който ще започне в първите дни на новата година (5-11 януари). Най-добрият български тенисист Григор Димитров няма да бъде сред поставените в схемата на надпреварата, която е от категория ATP 250.

Начело на листата е Даниил Медведев, следван от Алехандро Давидович Фокина, Иржи Лехечка и Томи Пол. Сред останалите осем поставени личат имената на Денис Шаповалов, Жоао Фонсека, Камерън Нори и Лърнър Тиен. Конкуренцията е солидна – в списъка фигурират още Франсис Тиафо, Валентин Вашеро, Корентен Муте, Райли Опелка и Мартон Фучович.

Две титли

За Димитров турнирът е специален. Той вече два пъти е вдигал трофея, а през 2024 г. го направи след зрелищен финал срещу Холгер Руне.

През 2025 г. хасковлията стигна до полуфинал, но травма го спря при 4:6, 4:4 срещу Лехечка.

В основната схема засега са вписани 23 играчи, а останалите позиции ще бъдат попълнени от шестима квалификанти и трима тенисисти с „уайлд кард“.

Димитров води своята подготовка за новия сезон в Монте Карло.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK