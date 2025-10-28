Драмата е тук! Григор отпадна на двойки, но следва битка с Медведев!

Григор Димитров стартира турнира в Париж с вихрушка от емоции – драматично отпадане на двойки и очакван сблъсък срещу един от най-силните играчи в света на сингъл.

Eмоционален край за Маю Димитров и Никола Маю допуснаха поражение още в първия кръг на двойки, след като загубиха с 4:6, 7:5, 4-10 от Едуар Роже-Васлен и Юго Нис. Това бе последният мач в кариерата на 43-годишния Маю.

Голямото изпитание – Медведев

След разочарованието на двойки, Григор се насочва към по-важното – срещата от втория кръг на сингъл. Даниил Медведев стартира силно с победа над Жауме Мунар с 6:1, 6:3 за 70 минути.

Димитров вече има победа над Медведев в Париж – през 2023 г. хасковлията успя да надделее в оспорван двубой, използвайки опита и тактическата си зрялост. Сега двамата ще се изправят отново на корт №1, като мачът е трети по програма след Алтмайер – Рууд и Оже-Алиасим – Мюлер.

Снимка: БГНЕС

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK