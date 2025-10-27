Те го нарекоха антиваксър, бунтар, заплаха. А той просто искаше да играе. Когато Новак Джокович кацна в Мелбърн през онзи леден януари, не знаеше, че вместо на корта, ще се озове в хотел, където вратите не се отварят, а прозорците гледат в нищото. „Не искам да играя ролята на жертва. Просто искам да запазя достойнството си.“ Това каза Новак Джокович, когато светът го постави в центъра на един от най-гръмките спортни скандали на века.

Австралийският кошмар

Януари 2022 година. Деветкратният шампион от Мелбърн Парк каца в Австралия, готов да защити титлата си. „Мислех, че е недоразумение. Че ще се изясни за няколко часа“, споделя Новак по-късно. „Но когато ме отведоха в онзи хотел… разбрах, че не става дума за тенис.“

Думите са част от книгата "НОВАК - Неразказани истории", която е на пазара в Сърбия от 24 октомври. „Park Hotel“ — наричан от местните „дом за нежелани“ — се превърна в негов затвор за няколко безкрайни дни. Без право на тренировки, без достъп до свеж въздух. „Имаше хора там, които бяха задържани с години. Видях болка в очите им. И осъзнах колко малко е нужно да загубиш всичко.“

Семейството гледа през сълзи

В Сърбия, семейството му не мигаше пред екрана. Майка му Диана споделя: „Седяхме до три през нощта и гледахме процеса. Беше като филм, само че реален — и синът ми беше главният герой. Не можех да дишам.“ Бащата, Сърджан Джокович, е безкомпромисен: „Те искаха да го унижат. Да го пречупят. Но Новак не е от хората, които коленичат. Казах им ясно: "Господа, няма да ви доставя това удоволствие!"

Между политиката и принципите

Докато медиите разпалено спореха дали Джокович е бунтар или егоист, световният №1 стоеше сам в стаята си и се опитваше да запази хладнокръвие. „Не се противопоставям на никого. Просто вярвам, че човек трябва да има право на избор“, каза Новак. „Никога не съм бил против ваксините. Аз съм против принудата.“ Тези думи, извадени от контекст, се превърнаха в заглавия, мемета и политически лозунги. Но за Джокович това беше битка за нещо по-дълбоко — лична свобода и достойнство.

Снимка: https://twitter.com/LanaMurphy

Завръщането на шампиона

Една година по-късно, през януари 2023 г., Новак се върна в Мелбърн. Същият град, същият турнир, но вече друга енергия. „Връщането тук беше най-емоционалният момент в живота ми. Бях на същия корт, където ме наричаха престъпник. Този път просто исках да говоря с ракетата си.“

Сърджан Джокович празнува по свой начин — с песента, която стана вирусна: „Kosi, tata, kosim ja.“ „Беше символично — след всичко, което преживя, Новак отново ги "покоси".

Снимка: Getty Images

Този път не само на корта, а и морално.“ Днес, три години след онзи кошмар, Новак продължава да говори спокойно, но твърдо: „Мога да простя, но няма да позволя историята да се повтаря. Ако си човек на убежденията си, трябва да си готов да платиш цената.“

Снимка: Reuters

