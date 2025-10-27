bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
След 4 месеца извън корта: Григор Димитров се завърна с победа!

Най-добрият ни тенисист преодоля първия кръг в Париж

След 4 месеца извън корта: Григор Димитров се завърна с победа!

112 дни след контузията Григор Димитров се завърна на корта с победа! Най-добрият български тенисист се наложи с 2:0 сета (7:6/5/, 6:1) над Джовани Мпетши Перикар (Франция) в първия кръг от Мастърс турнира в Париж. Двубоят продължи час и 36 минути.

Днес откриващият сет беше оспорван. Гришо стигна до брейкбол още във втория гейм, но не се възползва. Той не успя да пробие и при 2:1, а след това му се наложи да отразява два брейка. Спорът се реши с тайбрек, в който Димитров поведе с 5-2, представителят на домакините опита да отговори, обаче Григор затвори частта със 7-5.

Вторият сет премина под диктовката на Григор, който даде само гейм на 12-години по-младия от него Перикар.

Във втория кръг Димитров чака победителя от двойката Даниил Медведев (Русия) - Жауме Мунар (Испания).

Отново в играта

Българският тенисист не бе играл в официален мач от началото на юли, когато получи травма по време на осминафинала на "Уимбълдън", в който водеше с 2:0 сета срещу световния №1 Яник Синер. 

Това бе първи сблъсък между Григор и 22-годишния французин. Перикар е 56-ти в ранглистата, висок е над 2 м и през 2024 г. спечели турнирите в Базел и Лион.

Димитров има 12 участия в надпреварата в Париж, като през 2023 г. загуби финала от Новак Джокович. През 2019 г. сърбинът го спря на полуфинал.

Успехът тази вечер е 25-и за Гришо на Мастърс турнира в Париж. С повече победи могат да се похвалят само трима - Томаш Бердих (Чехия) с 27, Борис Бекер (Германия) с 29 и Новак Джокович (Сърбия), изглеждащ недостижим на върха с 50. Българинът обаче е единственият в Топ 4, който никога не е триумфирал в надпреварата.

Григор Димитров представи новия член на семейството си

