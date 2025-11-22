bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тенис

Елизара Янева смачка фаворита и стигна финал в Словакия

Българска сензация

Елизара Янева смачка фаворита и стигна финал в Словакия
Българската тенис надежда Елизара Янева продължава впечатляващото си представяне на турнира на твърди кортове в Търнава ($40 000). 18-годишната тенисистка се класира за финала на сингъл, след като отстрани поставената под 6 в схемата и 258 в света Юрико Лили Миязаки (Вбр) със 7:5, 6:0 за 70 минути.

Ключов обрат

Първият сет бе истинска битка, с цели седем пробива. Янева дори загуби подаването си в деветия гейм - 4:5, но с невероятна серия от три поредни гейма обърна развоя и спечели частта. Във втория сет пловдивчанката напълно доминира и не остави шанс на съперничката си, затваряйки мача без загубен гейм.

За титлата Елизара ще се изправи срещу чехкинята Луцие Хавличкова, бивша 196 в света, което обещава зрелищен финал.

8,8 милиона причини Алкарас да се страхува от Синер

№438 в света

Това е поредното доказателство, че 438-ата в WТА българка е на път да се наложи като ново име в световния тенис. През сезона тя вече е спечелила три ITF титли, последната от които през септември в Пазарджик.

След трудните години – чудо! Бекер прегърна новородената си дъщеря!

 
Тагове:

финал словакия търнава обрат Елизара Янева Луцие Хавличкова Юрико Лили Миязаки

