След трудните години – чудо! Бекер прегърна новородената си дъщеря!

Никога не съм срещал такава жена! – Легендарният тенисист плаче от щастие след раждането

Борис Бекер и съпругата му Лилиан де Карвальо Монтейро посрещнаха на бял свят своето първо общо дете – красиво момиченце, което носи в дома им още повече светлина и нежност. Легендарният германски тенисист сподели щастливата новина в Instagram, публикувайки емоционална снимка. Последователите му веднага отвърнаха с вълна от любов, поздравления и добри пожелания.

Пето дете

Това е петото дете на шесткратния шампион от Големия шлем. Той има още две дъщери и двама сина.

Животът на Борис никога не е бил тих или лесен. След брака си с Барбара Фелтус, от когото се раждат Ноа и Елиас, следват години на разлъки, нови любови и съдебни битки. През 2010 г. се ражда и синът му Амадеус.

Най-ценният човек

Но най-ценен за него се оказва човекът, който остава до него в най-тъмните му дни – Лилиан. Тя стоеше до него при проблемите със закона и престоя в затвора.

От септември 2024 г. двамата са семейство. „Никой не е по-важен от другия. Имам нужда от Лилиан и се надявам, че и тя има нужда от мен“, призна наскоро Бекер. „Срещнахме се в момент, когато бях много зле – лично, професионално, физически. А тя се интересуваше от мен като човек. Това е нещо, което никога преди не съм срещал.“

И именно тази любов – тиха, вярна и оставаща – сега е благословена от нов живот.

