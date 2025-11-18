bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тенис

8,8 милиона причини Алкарас да се страхува от Синер

Как Яник „открадна“ цяло състояние през 2025 г.

В тениса има победи, които променят кариера. И има поражения, които променят съдба.

За Карлос Алкарас сезон 2025 влиза в историята като година на върхове, но и на невероятно скъпи уроци уроци, оценени на 8,8 милиона долара.

Всичко това заради един човек: Яник Синер

Съперничество, което започна като борба за място в Топ 10, вече е новият глобален център на тениса комбинация от стилове, характери, фенове, психология и огромни финансови потоци.

Снимка: БГНЕС

Но за Алкарас отминаващите 12 месеца са сурово напомняне: когато играеш срещу един от най-ефективните тенисисти в света, всяка загуба може да струва скъпо. Буквално милионна.

Финалът в Торино

Финалите на ATP са турнир, който определя кой е истинският 1. Да спечелиш там не е просто престиж тръгваш си с най-тлъстия чек в мъжкия тенис извън Големия шлем.

На финала в Торино атмосферата беше нажежена: 15 000 души, пълна зала, публика, която обожава Синер, и огромен залог.

Южнотиролецът печели със 7:6, 7:5, а с това и колосалните $5 071 000 от наградния фонд. Испанецът трябваше да се "задоволи" с $2 704 000.

Разликата? $2 367 000, които можеха да бъдат негови.

Допингът на Синер е скъп: скандалът му струва над 2 милиона

Синер подобри изключително много играта си. Промени детайлите. А в този спорт детайлите печелят титли“, призна след финала Карлито.

Six Kings Slam

Макар да не е ATP турнир, Six Kings Slam е проект със статут на шоу от световна класа шестима най-елитни играчи и водопад от пари. И тук Алкарас стига до финала. И тук срещу него е… Синер. Италианецът спечели трофея и прибира $4,5 милиона + $1,5 милиона за участие. Алкарас губи всичко това още $4,5 милиона.

Снимка: БГНЕС

Какво направи Яник толкова опасен?

Той наложи игра, която Алкарас трудно разчита: сервиси над 215 км/ч в ключови моменти, изключителни ретури, невъзможна за пробив стабилност от основната линия, хладнокръвие, което обезсилва агресията на испанеца.

Третата загуба

Третият ключов мач завършва отново в полза на Синер и затваря финансовото уравнение. Синер победи Алкарас на финала на "Уимбълдън" и спечели $4,06 милиона. Испанецът получи чек за $2,06 милиона.

Така се достига до общата сума: $8 800 000 в пропуснати наградни пари.

Утеха

Четирите победи на Карлос над Яник в ATP тура през 2025 г. му помогнаха да завърши годината като 1 в световната ранглиста. Италианецът, който на всичкото отгоре не игра три месеца заради допинг наказание, изостава в надпреварата за големите титли (Голям шлем, Мастърс 1000 и ATP финали).

Как да бъдеш милионер и все пак да миеш чиниите по заповед на мама

Синер взе Откритото първенство на Австралия, "Уимбълдън", Мастърсите в Париж и ATP финалите — 4 големи титли през 2025 г. Големият му съперник бе 1 на "Ролан Гарос", US Open и Мастърсите в Монте Карло, Синсинати и Рим.

Междувременно Карлос ликува с три титли от ATP 500, с една повече от Синер този сезон.

След края на доминацията на Федерер, Надал и Джокович критиците се чудеха кой ще наследи епичността. Отговорът вече е ясен: това са те Алкарас и Синер.

Синер срази Алкарас в Торино за рекорд (ВИДЕО)

