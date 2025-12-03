bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Ето как изглежда холът на мъж с милиони, мнозина не могат да повярват
Тенис

Ето как изглежда холът на мъж с милиони, мнозина не могат да повярват

На обикновен бял рафт от Икеа са подредени едни от най-ценните трофеи в света на тениса: Откритото първенство на САЩ, "Уимбълдън" и другите големи титли. Трофеи на стойност милиони стоят до семейни снимки: скромни, семпли и почти невероятни за спортна суперзвезда. Освен това има маса с мушама.

Има милиони, разруши мечтата на Джокович и живее с родителите си над дюнерджийница

1Световният №1 в света на тениса неволно се превърна в тема на разговори в социалните мрежи, след като публикува снимка от хола си. 22-годишният испанец аплодира Ла Фурия за Купа "Дейвис", за който не можа да играе поради контузия. Той публикува снимка, на която гледа телевизия и аплодира сънародниците си с надпис „Да тръгваме!“.

Трофеи на стойност милиони стоят до семейни снимки

Вниманието на потребителя обаче беше привлечено от скромната подредба на хола му. На обикновен, бял рафт от "Икеа" са подредени едни от най-ценните трофеи в света на тениса: Откритото първенство на САЩ, "Уимбълдън" и още, и още...

Трофеи на стойност милиони стоят до семейни снимки: скромно, семпло и почти невероятно за спортна суперзвезда.

55 милиона в банката

Алкарас е спечелил около 55 милиона евро само от наградни фондове, което го прави петият най-високоплатен тенисист на всички времена, включително спонсорски договори. Много потребители хвалят неговата скромност.

И тогава от "Икеа" се обадиха и написаха: „Изглежда, че трябва да ви изпратим нов рафт, този е пълен.“

8,8 милиона причини Алкарас да се страхува от Синер
