Ето как изглежда холът на мъж с милиони, мнозина не могат да повярват

На обикновен бял рафт от Икеа са подредени едни от най-ценните трофеи в света на тениса: Откритото първенство на САЩ, "Уимбълдън" и другите големи титли. Трофеи на стойност милиони стоят до семейни снимки: скромни, семпли и почти невероятни за спортна суперзвезда. Освен това има маса с мушама.
1Световният №1 в света на тениса неволно се превърна в тема на разговори в социалните мрежи, след като публикува снимка от хола си. 22-годишният испанец аплодира Ла Фурия за Купа "Дейвис", за който не можа да играе поради контузия. Той публикува снимка, на която гледа телевизия и аплодира сънародниците си с надпис „Да тръгваме!“.
Вниманието на потребителя обаче беше привлечено от скромната подредба на хола му. На обикновен, бял рафт от "Икеа" са подредени едни от най-ценните трофеи в света на тениса: Откритото първенство на САЩ, "Уимбълдън" и още, и още...
Трофеи на стойност милиони стоят до семейни снимки: скромно, семпло и почти невероятно за спортна суперзвезда.
Алкарас е спечелил около 55 милиона евро само от наградни фондове, което го прави петият най-високоплатен тенисист на всички времена, включително спонсорски договори. Много потребители хвалят неговата скромност.
И тогава от "Икеа" се обадиха и написаха: „Изглежда, че трябва да ви изпратим нов рафт, този е пълен.“
