Гаджета ли? Мама Юлия се грижи най-добре за Стефанос Циципас! (ВИДЕО)

Един тенисист може да има много приятелки, много гаджета, но само една жена, която... да слезе на корта, за да оправи чадъра, за да не му грее.

Да, това е мама!

И в случая на Стефанос Циципас - мама Юлия, която очакваме да е до него и на демонстративния мач срещу Григор Димитров на 12 юни в София. Срещата ще бъде предавана пряко по bTV от 20:00 ч.!

На корта

Юлия Салникова или Юлия Апостоли по мъж се появи на тренировъчния корт в Мадрид.

По време на занимание на Циципас, който днес, 27 април, ще играе срещу Даниел Агилар, тя подреди напитките на момчето си, а след това даде насоки как да бъде завъртян чадърът, за са го предпази от слънцето.

В края на тренировката пък Юлия занесе на тенисиста няколко топки, които да подпише.

Всъщност в последно време това не е някаква новост, тъй като кариерата на Циципас стана семеен бизнес. Негово треньор отново е баща му Апостолос.

Кариерата на Юлия

Самата мама Циципас също е била тенисистка!

Юлия е родена в Москва през 1964 г. Тя е достигала 194-о място в световната ранглиста на сингъл и 130-о място на двойки.

Заедно с Олга Зайцева дълго време представят СССР на международни турнири.

През 1990 г. придобива и гръцко гражданство заради брака си с Апостолос, а през 1992 г. окончателно прекратява кариерата си.

Всъщност самото семейство на мама Циципас е спортно и то благодарение на баща ѝ Сергей Салников - олимпийски шампион с футболния тим на СССР от Мелбърн 1956 и трикратен шампион на СССР с Динамо Москва и Спартак Москва.

Той първо насочва дъщеря си към гуркането, но тя предпочита тениса.

Семейството

Докато играе на кортовете, Юлия намира време да завърши журналистика в Московския държавен университет.

Тя и Апостолос имат четирима сина, от които Стефанос е най-големия. Останалите също са тенисисти, като Олга официално е треньор на Павлос Циципас.

В интервю за руски медии преди години Салникова разказва, че самата тя има гръцка кръв заради прабаба си Анна, която била бежанка в Краснодар.

Юлия има сестра близначка, а от години вече живее със семейството си в Монако.