Голям шлем: Красавица забила и Синер, и Алкарас на Us Open?

Тенис

И докато у нас се вълнувахме за победата на Иван Иванов на финала при юношите на Откритото първенство на САЩ, при мъжете титлата отиде при Карлос Алкарас. 

На финала испанецът победи Яник Синер, като дори го детронира от върха в световната ранглиста. 

Но не заради величествен тенис тези двамата влязоха в таблоидите. Все пак Алкарас нямаше особени проблеми при победата с 3:1 сета

Тук става дума за жена! И нейното име е Брукс Надер. 

Сестра ѝ разказва

Наскоро нейната сестра Грейс Ан заяви в телевизионно предаване, че доста спортисти пишат на изкусителната блондинка, станала известна с участието си в сериали и кампании като модел. 

"От доста кортове и стадиони ѝ пускат съобщения. От НБА не идват", каза тя. 

 
 
 
След това уточни, че името на един от подателите се римува с Winner (победител), а логично първата асоциация беше това да е Синер. 

При друго свое участие Грейс Ан пък загатна, че Брукс се среща с... испанец, който е съперник на Синер.

"Той е актуалният. "Среща" е много общо понятие. Не слуховете са верни", каза тя. 

 
 
 
Самият Алкарас обаче отрекъл пред близки, че има връзка с американката. Медиите често го свързват с колежката му Ема Радукану, но той е категоричен, че няма гадже. 

Коя е Брукс?

Родена през 1998 г. изкусителната блондинка става известна като момиче от корицата на списание Sports Illustrated.

Тя и сестрите ѝ участват в сериала Love the Naders, а звездата ѝ в модата изгрява в съвместната ѝ фотосесия с Меган Фокс, Марта Стюарт и Ким Петрас.

 
 
 
Брук не е само красавица за снимки. Тя има успешен бизнес с бижута и фирма за интериорен дизайн, а състоянието ѝ се оценява на 4 млн. долара. 

Зад гърба си има брак с Били Хер, а слуховете (и папарашките снимки) я свързваха с принц Константин Алексис на Гърция и Дания.

 
 
 
