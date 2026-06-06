Тенис Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Александър Зверев трепери заради проклятие Последните шест загуби на германеца в ATP тура са от италианци Снимка: БГНЕС

Александър Зверев ще играе утре за титлата на "Ролан Гарос". Ще се изправи срещу Флавио Коболи, но ще има среща и съдбата. Според много експерти, германецът е най-силният тенисист, който до момента не е успявал да спечели турнир от Големия шлем.

Предстоящият финал е наистина най-големият му шанс най-накрая да ликува и той ще може да го направи, без да се изправя срещу Яник Синер, Карлос Алкарас или Новак Джокович.

Но нещо хвърля сянка върху мача в неделя: националността на опонента му Флавио Коболи. Италианските играчи често са били трудни за Зверев и една конкретна статистика кара феновете му да треперят: последните шест загуби на германеца в ATP тура дойдоха в мачове срещу италиански играчи!

Зверев беше елиминиран в Индиън Уелс, Маями, Монте Карло и Мадрид от световния №1 Яник Синер, докато в Мюнхен самият Коболи го елиминира от турнира. Последната му загуба беше в Рим от друг италианец - Лучано Дардери.

В неделния следобед Зверев ще опита да развали италианското проклятие.

Снимка: БГНЕС

Коболи стигна до финала по възможно най-драматичния начин: неговият сънародник Матео Арналди, съперникът му на полуфинала неговият се оттегли само минути преди мача поради вирус.

Това беше горчив край за аса от Лигурия, който се беше насладил на необикновено приключение в Париж, стартирайки от номер 104 в ранглистата на ATP и записвайки близо 20 часа на корта, елиминирайки Грикспор, Циципас, Колиньон, Тиафо и Беретини.

Първите думи на Коболи на пресконференцията снощи бяха за Арналди: „Благодаря ти за това, което направи през последните две седмици. Ти си вдъхновение, бори се толкова много часове, демонстрирайки истинската си стойност. Сигурен съм, че щеше да стане страхотен полуфинал, точно както ние с теб сме свикнали.“