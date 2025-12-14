Григор Димитров с нов треньор!

Григор Димитров започна нова глава в подготовката си за сезон 2026, като официално обяви белгиеца Ксавие Малис за свой треньор.

Двамата вече тренират заедно в Дубай, като Малис ще ръководи стратегията и развитието на Димитров през предстоящия сезон, информира TennisKafe.

45-годишният белгиец, бивш номер 19 в световната ранглиста, се насочи към треньорската професия след края на активната си кариера през 2020 г.

Най-значимият му успех като наставник е тригодишното партньорство с австралиеца Алексей Попирин – под ръководството на Малис Попирин спечели Мастърс титлата в Синсинати през 2024 и се изкачи в топ 25 на света, което донесе на белгиеца номинация за “Треньор на годината”.

След края на сътрудничеството с Попирин през март тази година, Малис кратко работи с Талон Грикспор и Инчаокете Бу, а по-рано е бил наставник и на Рубен Бемелманс и Лойд Харис.

Димитров и Малис се познават още от състезателните дни на белгиеца, като българинът води в директните им двубои с 2:1 между 2012 и 2013 г.

Новият треньорски екип на Григор ще се допълва от физиотерапевта Марк Бендър и треньора по физическа подготовка Ютака Накамура – същите специалисти, с които Димитров се завърна в топ 10 на световната ранглиста в края на миналия сезон с помощта на Джейми Делгадо.

Сезон 2026 за българина ще стартира на един от любимите му турнири – АТР 250 в Бризбън, където е двукратен шампион.

