Григор Димитров отново на корта днес. Среща нервен познат!

Завръщането на Григор Димитров на корта е факт!
Българският тенисист вече изигра два мача след тежката контузия, която получи през юли по време на осминафинала на "Уимбълдън", в който водеше с 2:0 сета на лидера в световната ранглиста Яник Синер. Тогава Димитров се оттегли заради травма в десния гръден мускул.
Той очевидно е възстановен и вече е във втория кръг на важния турнир в Париж. Там го очаква Даниил Медведев.
Мачът между българина и руснака е трети в програмата на корт номер 1 във френската столица.
Програмата на него започва в 12:00 ч. българско време.
По първоначални планове мачът Димитров - Медведев трябва да стартира в 15:00 ч., но всичко зависи от развоя на срещите преди него: Даниел Артмайер - Каспер Руут, Феликс Оже-Алиасим - Александър Мюлер.
Григор и Медведев ще изиграят 12-ти мач помежду си.
До момента българинът има 3 победи - от Куинс 2017, Индиън Уелс 2021 и Париж 2023.
В последните два мача руснакът е триумфирал - на Индиън Уелс и "Уимбълдън" през 2024 г.
И докато Димитров лекуваше травма, Медведев преживя тежки дни в кариерата си.
Бившият номер 1 в света отпадна рано на Откритото първенство на САЩ, "Уимбълдън", "Ролан Гарос", в Синсинати, в Торонто, в Маями.
Част от загубите той прие доста емоционално, като крещя, чупи ракети, кара се със съдията.
В момента Медведев е 13-ти в света, докато Димитров 38-ми - най-ниското му класиране от август 2019 г.
В първия кръг Димитров победи Джовани Мпечи Перикар, а след това отпадна на двойки в тандем с Никола Маю.
