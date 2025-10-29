Григор Димитров отново на корта днес. Среща нервен познат!

Завръщането на Григор Димитров на корта е факт!

Българският тенисист вече изигра два мача след тежката контузия, която получи през юли по време на осминафинала на "Уимбълдън", в който водеше с 2:0 сета на лидера в световната ранглиста Яник Синер. Тогава Димитров се оттегли заради травма в десния гръден мускул.

Той очевидно е възстановен и вече е във втория кръг на важния турнир в Париж. Там го очаква Даниил Медведев.

Кога?

Мачът между българина и руснака е трети в програмата на корт номер 1 във френската столица.

Програмата на него започва в 12:00 ч. българско време.

Снимка: БГНЕС

По първоначални планове мачът Димитров - Медведев трябва да стартира в 15:00 ч., но всичко зависи от развоя на срещите преди него: Даниел Артмайер - Каспер Руут, Феликс Оже-Алиасим - Александър Мюлер.

11 мача до момента

Григор и Медведев ще изиграят 12-ти мач помежду си.

До момента българинът има 3 победи - от Куинс 2017, Индиън Уелс 2021 и Париж 2023.

В последните два мача руснакът е триумфирал - на Индиън Уелс и "Уимбълдън" през 2024 г.

Снимка: Reuters

Кризата на Медведев

И докато Димитров лекуваше травма, Медведев преживя тежки дни в кариерата си.

Бившият номер 1 в света отпадна рано на Откритото първенство на САЩ, "Уимбълдън", "Ролан Гарос", в Синсинати, в Торонто, в Маями.

Снимка: Getty Images

Част от загубите той прие доста емоционално, като крещя, чупи ракети, кара се със съдията.

В момента Медведев е 13-ти в света, докато Димитров 38-ми - най-ниското му класиране от август 2019 г.

В първия кръг Димитров победи Джовани Мпечи Перикар, а след това отпадна на двойки в тандем с Никола Маю.

