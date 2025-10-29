Григор Димитров с първи думи след отказването

Григор Димитров с първи думи, след като се оттегли от "Мастърс" турнира в Париж. Най-добрият български тенисист сподели, че е усетил кога да спре и вече гледа към следващия сезон.

"Седмицата в Париж беше успешна и съм горд, че успях да проверя кондицията си и да докажа, че моите усилия и тези на екипа ми са в правилната посока. След като играх няколко дни, усетих, че е време да спра. Вълнувам се от предизвикателствата и възможностите, които 2026 г. ще предложи. Благодаря на всички за топлото посрещане, обичта и усмивките.", написа Гришо в социалните мрежи.

Така първата ни ракета успокои феновете, че е решил да не поема излишен риск. Григор Димитров се завърна на корта след близо 4 месеца на възстановяване от тежката контузия, която получи на "Уимбълдън".

Още преди началото на турнира в Париж от щаба на българина предупредиха, че много внимателно ще следят състоянието му.

Във френската столица Димитров изигра два мача. В първия кръг на сингъл той победи Джовани Мпечи Перикар, а след това отпадна на двойки в тандем с Никола Маю. Във втория кръг на надпреварата, българинът трябваше да играе срещу добре познатия за него Даниил Медведев. За двамата това трябваше да е 12-ти мач, като Димитров има само 3 победи.

Спад в ранглистата

Пропуснатите турнири заради контузията са причината за огромния спад на Димитров в световната ранглиста.

През юли той беше 21-ви, а в момента е 38-ми. Това е най-ниската позиция, на която българинът е бил от 26 август 2019 г. насам, когато беше 78-ми.

Именно в тази седмица той достигна полуфинал на Откритото първенство на САЩ и "скочи" направо на 25-та позиция в началото на септември. След оттеглянето си сега, той ще стане 42-ри в света.

През миналата година Димитров игра на четвъртфинал в Париж и няма да защити точките си.

Това оттегляне слага край на сезона за българина. Той няма други заявени турнири в календара си за 2025 г.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK