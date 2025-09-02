bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тенис

Григор Димитров тренира на корта в Хасково (ВИДЕО)

Изглежда в отлична форма след тежката контузия

Най-добрият български тенисист - Григор Димитров, тренира в родния си град Хасково.

Бившият №3 в света изглежда в отлична форма почти два месеца след тежката контузия, която го лиши от възможността да победи лидера в ранглистата Яник Синер на "Уимбълдън".

От ТК "Хасково 2015" публикуваха в социалните мрежи видео със заниманието на Гришо.

Контузен

В момента тече Откритото първенство на САЩ по тенис, но българинът не участва. Причината е тежка контузия, която той лекува от осминафинала на "Уимбълдън" насам. Тогава Димитров водеше с 2:0 сета на световния номер 1 Яник Синер.

Той обаче получи тежка травма - разкъсване на гръден мускул. Тази контузия доведе до операция.

Първоначално се смяташе, че Димитров ще може да се възстанови за Откритото първенство на САЩ, но явно травмата е по-сериозна и той отказа дори няколко надпревари в Азия.

Сам или?

Не е ясно дали Григор е пристигнал у нас с приятелката си - мексиканската актриса и певица Ейса Гонсалес. Двамата наскоро позираха с близката приятелка на Димитров - художничката Самар, както и с половинката ѝ Патрик.

За последно Димитров бе официално у нас през септември 2024 г. Тогава той се подготвяше в Хасково преди демонстративния мач срещу Новак Джокович в София.

Бащата на Григор - Димитър, продължава да бъде треньор на деца в Хасково.

