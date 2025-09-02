Григор Димитров тренира на корта в Хасково (ВИДЕО)

Най-добрият български тенисист - Григор Димитров, тренира в родния си град Хасково.
Бившият №3 в света изглежда в отлична форма почти два месеца след тежката контузия, която го лиши от възможността да победи лидера в ранглистата Яник Синер на "Уимбълдън".
От ТК "Хасково 2015" публикуваха в социалните мрежи видео със заниманието на Гришо.
В момента тече Откритото първенство на САЩ по тенис, но българинът не участва. Причината е тежка контузия, която той лекува от осминафинала на "Уимбълдън" насам. Тогава Димитров водеше с 2:0 сета на световния номер 1 Яник Синер.
Той обаче получи тежка травма - разкъсване на гръден мускул. Тази контузия доведе до операция.
Първоначално се смяташе, че Димитров ще може да се възстанови за Откритото първенство на САЩ, но явно травмата е по-сериозна и той отказа дори няколко надпревари в Азия.
Не е ясно дали Григор е пристигнал у нас с приятелката си - мексиканската актриса и певица Ейса Гонсалес. Двамата наскоро позираха с близката приятелка на Димитров - художничката Самар, както и с половинката ѝ Патрик.
За последно Димитров бе официално у нас през септември 2024 г. Тогава той се подготвяше в Хасково преди демонстративния мач срещу Новак Джокович в София.
Бащата на Григор - Димитър, продължава да бъде треньор на деца в Хасково.
Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER
Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM
Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK