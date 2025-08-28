bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тенис

Григор Димитров разочарова 1,1 милиона души

Няма връзка с него

Reuters

Изненада от Григор Димитров! 

Българският тенисист вече няма профил в социалната мрежа "Инстаграм"! Все още не е ясно дали става дума за лично решение да е далеч от шума в периода на възстановяване от контузия или атака от хакери

Последователите

Димитров бе сред най-популярните българи в тази мрежа. 

Той имаше малко над 1,1 млн. последователи, с които споделяше мигове от живота и кариерата си. 

За последно той публикува в началото на юли, когато се показа от болничната стая след операция заради разкъсания гръден мускул, който го спря на осминафинала на "Уимбълдън" при 2:0 сета в негова полза срещу Яник Синер. 

Другите мрежи

Димитров има профил във "Фейсбук", но там не е активен. 

Въпреки това за последно той или екипът му писаха на 12 юни, за да предупредят, че лицето му се използва в схема за измама

В "ТикТок" родният тенисист няма верифициран профил

Ейса трупа

В същото време половинката на Димитров - мексиканската актриса Ейса Гонсалес, прибавя нови и нови фенове в профила си в "Инстаграм". 

Тя вече има над 8 милиона последователи!

Вероятно те ще станат доста повече с излизането на новите ѝ проекти. В близко време се очакват 3 филма и сериал с участието на гаджето на Димитров. 

Тежката контузия

Тя със сигурност разчита на Григор за подкрепа, а и той в момента не мисли за турнири, а за здравето си. 

Българинът не е играл от онзи злополучен мач срещу Синер, тъй като се възстановява. 

Той пропусна Откритото първенство на САЩ и отмени участията си на турнирите в Азия. Предстои да разберем дали ще успее да се върне на корта преди края на сезона. 

тенис григор димитров контузия профил инстаграм Ейса Гонсалес

