Григор Димитров разочарова 1,1 милиона души

Изненада от Григор Димитров!

Българският тенисист вече няма профил в социалната мрежа "Инстаграм"! Все още не е ясно дали става дума за лично решение да е далеч от шума в периода на възстановяване от контузия или атака от хакери.

Последователите

Димитров бе сред най-популярните българи в тази мрежа.

Той имаше малко над 1,1 млн. последователи, с които споделяше мигове от живота и кариерата си.

За последно той публикува в началото на юли, когато се показа от болничната стая след операция заради разкъсания гръден мускул, който го спря на осминафинала на "Уимбълдън" при 2:0 сета в негова полза срещу Яник Синер.

Другите мрежи

Димитров има профил във "Фейсбук", но там не е активен.

Въпреки това за последно той или екипът му писаха на 12 юни, за да предупредят, че лицето му се използва в схема за измама.

В "ТикТок" родният тенисист няма верифициран профил.

Ейса трупа

В същото време половинката на Димитров - мексиканската актриса Ейса Гонсалес, прибавя нови и нови фенове в профила си в "Инстаграм".

Тя вече има над 8 милиона последователи!

Вероятно те ще станат доста повече с излизането на новите ѝ проекти. В близко време се очакват 3 филма и сериал с участието на гаджето на Димитров.

Тежката контузия

Тя със сигурност разчита на Григор за подкрепа, а и той в момента не мисли за турнири, а за здравето си.

Българинът не е играл от онзи злополучен мач срещу Синер, тъй като се възстановява.

Той пропусна Откритото първенство на САЩ и отмени участията си на турнирите в Азия. Предстои да разберем дали ще успее да се върне на корта преди края на сезона.

