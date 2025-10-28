bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Тенис

Гришо: Доволен съм, не знаех какво да очаквам

Първата ни ракета се завърна с победа

Гришо: Доволен съм, не знаех какво да очаквам
БГНЕС

След 4 месеца извън корта, Григор Димитров се завърна с победа в Тура. Българинът се справи с французина Джовани Мпечи Перикар със 7:6(5), 6:1 в първия кръг на Мастърса в Париж.

Родният тенисист не бе играл в официален мач от началото на юли, когато получи травма по време на осминафинала на "Уимбълдън", в който водеше с 2:0 сета срещу световния №1 Яник Синер. 

"Доволен съм"

"Исках да дам всичко от себе си при завръщането си на корта, винаги е голям стрес, особено след толкова месеци извън игра. Трудно е срещу такъв съперник. Трябва да си внимателен и концентриран през цялото време, независимо колко голям опит имаш. Доволен съм от победата, гледам мач за мач. Не знаех какво да очаквам от този мач, опитвам се да гледам моята игра, да контролирам това, което зависи от мен, да разчитам играта си, да изиграя своите удари", каза доволният тенисист.

Снимка: Reuters

"Залата се е променила, всички играчи го оценяват. Публиката е страхотна, усещам енергията. Хората тук обичат тениса. Хубаво е, че се върнах", коментира Григор Димитров в интервюто на корта след победата над Перикар.

След 4 месеца извън корта: Григор Димитров се завърна с победа!

Григор Димитров в Париж

Във втория кръг Димитров чака победителя от двойката Даниил Медведев (Русия) - Жауме Мунар (Испания).

Гришо има вече 13 участия в надпреварата в Париж, като през 2023 г. загуби финала от Новак Джокович. През 2019 г. сърбинът го спря на полуфинал.

Успехът срещу Перикар е 25-и за Гришо на Мастърс турнира в Париж. С повече победи могат да се похвалят само трима - Томаш Бердих (Чехия) с 27, Борис Бекер (Германия) с 29 и Новак Джокович (Сърбия), изглеждащ недостижим на върха с 50. Българинът обаче е единственият в Топ 4, който никога не е триумфирал в надпреварата.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

тенис париж григор димитров контузия мастърс Перикар

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

ЦСКА 1948 удари Лудогорец в Бистрица

ЦСКА 1948 удари Лудогорец в Бистрица
Наказват Белингам заради неприличен жест? (ВИДЕО)

Наказват Белингам заради неприличен жест? (ВИДЕО)
Скандал в Турция: 371 рефери имат сметки в сайтове за залагания

Скандал в Турция: 371 рефери имат сметки в сайтове за залагания
Битката на Валентина Георгиева продължава

Битката на Валентина Георгиева продължава
Наш клуб скочи на

Наш клуб скочи на "200-килограмов страничен": Съдийски неможачи!

Последни новини

Избягаха от талибаните и отново играят футбол (ВИДЕО)

Избягаха от талибаните и отново играят футбол (ВИДЕО)
След 4 месеца извън корта: Григор Димитров се завърна с победа!

След 4 месеца извън корта: Григор Димитров се завърна с победа!
Скандал в Турция: 371 рефери имат сметки в сайтове за залагания

Скандал в Турция: 371 рефери имат сметки в сайтове за залагания
ЦСКА 1948 удари Лудогорец в Бистрица

ЦСКА 1948 удари Лудогорец в Бистрица
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV