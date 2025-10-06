Гришо покори Париж, но не с Ейса, а с Винъс (СНИМКИ)

Светските събития за Григор Димитров нямат край. След появата му на ревю в Милано, сега най-добрият ни тенисист посети и Седмицата на модата в Париж.

Но този път не бе в компанията на любимата си Ейса Гонсалес.

Григор Димитров в ролята на модел

Бившият номер 3 в световната ранглиста, който пропусна няколко турнира заради травма, влезе в ролята на модел за известен френски бранд.

View this post on Instagram A post shared by griglobal (@griglobal)

Той бе в компанията на една от най-влиятелните жени в модата - Анна Уинтур (дългогодишен главен редактор на Vogue), и тенис легендата Винъс Уилямс, която също е посланик на френската модна марка.

Завръщането на Григор Димитров

Ако всичко е наред, бившият номер 3 в света ще се завърне на корта следващата седмица за турнира в Стокхолм. Той не е играл от "Уимбълдън", когато получи контузия в осминафинала срещу Яник Синер.

Турнирът в Стокхолм е сред любимите на българина. Именно там, през 2013 г. той печели първата си титла на ниво ATP. Миналата година стигна до финала, но загуби от Томи Пол.

