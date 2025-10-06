bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Тенис

Гришо покори Париж, но не с Ейса, а с Винъс (СНИМКИ)

Нова светска поява

Гришо покори Париж, но не с Ейса, а с Винъс (СНИМКИ)
Instagram

Светските събития за Григор Димитров нямат край. След появата му на ревю в Милано, сега най-добрият ни тенисист посети и Седмицата на модата в Париж.

Но този път не бе в компанията на любимата си Ейса Гонсалес.

Григор Димитров в ролята на модел

Бившият номер 3 в световната ранглиста, който пропусна няколко турнира заради травма, влезе в ролята на модел за известен френски бранд.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by griglobal (@griglobal)

Той бе в компанията на една от най-влиятелните жени в модата - Анна Уинтур (дългогодишен главен редактор на Vogue), и тенис легендата Винъс Уилямс, която също е посланик на френската модна марка.

Разкрити са! Ето къде плават Григор Димитров и Ейса! (СНИМКИ)

Завръщането на Григор Димитров

Ако всичко е наред, бившият номер 3 в света ще се завърне на корта следващата седмица за турнира в Стокхолм. Той не е играл от "Уимбълдън", когато получи контузия в осминафинала срещу Яник Синер.

Турнирът в Стокхолм е сред любимите на българина. Именно там, през 2013 г. той печели първата си титла на ниво ATP. Миналата година стигна до финала, но загуби от Томи Пол.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

Тагове:

тенис винъс уилямс григор димитров модел Седмицата на модата ейса гонзалес

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Христо Стоичков ще ви разтопи: Моят прекрасен ангел днес е още по-красив!

Христо Стоичков ще ви разтопи: Моят прекрасен ангел днес е още по-красив!
Шефът на съдиите: Изтеклият запис? Не ме притеснява (ВИДЕО)

Шефът на съдиите: Изтеклият запис? Не ме притеснява (ВИДЕО)
Шефът на Турския олимпийски комитет прие Весела Лечева в Истанбул (ВИДЕО)

Шефът на Турския олимпийски комитет прие Весела Лечева в Истанбул (ВИДЕО)
Лудогорец: Пускаме жалба. ЦСКА: Малко разглезено

Лудогорец: Пускаме жалба. ЦСКА: Малко разглезено

Последни новини

Христо Стоичков ще ви разтопи: Моят прекрасен ангел днес е още по-красив!

Христо Стоичков ще ви разтопи: Моят прекрасен ангел днес е още по-красив!
Шефът на Турския олимпийски комитет прие Весела Лечева в Истанбул (ВИДЕО)

Шефът на Турския олимпийски комитет прие Весела Лечева в Истанбул (ВИДЕО)
Купа

Купа "Левски" събира 100 деца
Спортен нюзрум, еп. 79: Добри ученици (ВИДЕО)

Спортен нюзрум, еп. 79: Добри ученици (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV