Гришо покори Париж, но не с Ейса, а с Винъс (СНИМКИ)

Светските събития за Григор Димитров нямат край. След появата му на ревю в Милано, сега най-добрият ни тенисист посети и Седмицата на модата в Париж.
Но този път не бе в компанията на любимата си Ейса Гонсалес.
Бившият номер 3 в световната ранглиста, който пропусна няколко турнира заради травма, влезе в ролята на модел за известен френски бранд.
View this post on Instagram
Той бе в компанията на една от най-влиятелните жени в модата - Анна Уинтур (дългогодишен главен редактор на Vogue), и тенис легендата Винъс Уилямс, която също е посланик на френската модна марка.
Ако всичко е наред, бившият номер 3 в света ще се завърне на корта следващата седмица за турнира в Стокхолм. Той не е играл от "Уимбълдън", когато получи контузия в осминафинала срещу Яник Синер.
Турнирът в Стокхолм е сред любимите на българина. Именно там, през 2013 г. той печели първата си титла на ниво ATP. Миналата година стигна до финала, но загуби от Томи Пол.
