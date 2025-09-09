bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Иван Иванов и Александър Василев са на 1/8-финал на Мастърса в Китай

Младите български тенис звезди Иван Иванов и Александър Василев се класираха официално на Мастърс турнира на най-добрите осем тенисисти до 18 годишна възраст в света, споделиха от федерацията.

Надпреварата ще се проведе от 22 до 26 октомври в Чънду, Китай. Този турнир е единствен с награден фонд от юношеския тур. Шампионът може потенциално да спечели 23 хиляди долара.

Тенисистите ще бъдат разпределени в две групи от по четири състезатели, а първите двама във всяка група ще се класират за полуфиналите.

Купа "Дейвис" по bTV 

Иван Иванов и Александър Василев са част от отбора на България за Купа „Дейвис" за мача срещу Финландия от Световна група I на Купа „Дейвис". България ще бъде домакин на срещата от световното отборно първенство за мъже на 13 и 14 септември на кортовете на ТК „Локомотив" в Пловдив. Срещите в събота ще започнат в 12.00 ч., а в неделя в 11.00 часа. Тях може да гледате пряко по bTV Action. 

Шампионът от US Open Иван Иванов убедителен №1 в световна ранглиста за юноши до 18 годишна възраст. 16-годишният българин спечели титлата на сингъл на US Open, а преди това стана шампион на Уимбълдън. Иванов спечели 12 поредни победи в турнирите от Големия шлем и е убедителен лидер в ранглистата с 3610.5 точки.

Иванов се представи също страхотно и стигна до полуфиналите на „Ролан Гарос", а през тази година триумфира с титлите на сингъл и на двойки при юношите на турнир от категория J300 на ITF във Франция. Българинът стигна и до финала на турнира от категория J500 в Милано. През месец май Иван Иванов спечели първа титлата в кариерата си на сингъл при мъжете, след като стана шампион на турнира на клей в Сентендре (Унгария) с награден фонд 15 хиляди долара.

Вицешампионът от US Open Александър Василев се изкачи до №2 в ранглистата с 2577.5 точки. Преди това Василев стигна до полуфиналите на сингъл и четвъртфиналите на двойки на Уимбълдън, а също така игра четвъртфинал на „Ролан Гарос". През тази година Василев има две спечелени титли за юноши от турнири от категория J300 на ITF в Пловдив и Испания.

Александър стана шампион на двойки на турнир от категория J500 на ITF в Офенбах (Германия), а също така и вицешампион на сингъл на турнира на трева от категория J300 на ITF в Роухямптън (Великобритания). С тези успехи Василев събра 202 точки повече от №3 в схемата Андрес Сантамарта Роиг (Испания).

При победа в този мач България ще играе квалификация за влизане в Световна група през февруари следващата година. При загуба, пак през февруари 2025-а, предстои бараж за оставане в Световна група I.

