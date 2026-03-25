Иван Иванов обърна играч с 400 места над него

След повече от месец извън корта, Иван Иванов се завърна със страхотен обрат! Тенисист №1 на света при юношите спечели с 2:1 сета (5:7, 6:3, 6:2) срещу Шон Кенен и се класира за осминафиналите на ITF турнира в Тарагона (Испания).

Двубоят с французина, който е с над 400 места пред Иванов в ранкинга (№333 срещу 780), продължи 2 часа и 34 минути.

За 17-годишния национал това бе първи мач от 11 февруари насам. Причината: напрежението в Близкия изток наложи отмяната на двата Чалънджър турнира във Фуджайра (Обединени арабски емирства).

Шеметен обрат

Днес Иванов загуби първите 4 гейма, а при 0:4 спаси 3 скрити сетбола. Родният тенисист изравни до 5:5, но веднага допусна пробив, преди Кенен да затвори откриващата част.

Вторият сет премина под диктовката на Иванов, който дръпна с 3:1 и взе своето с 9 поредни точки на сервис.

В третата част, след като се пропука за 2:2, Иванов не даде повече геймове на съперника си.

Във втория кръг Иванов ще се изправи срещу един от участващите с "уайлдкард" испанци - Ноа Регас или Лука Елгера.

Другият българин в Тарагона - Илиян Радулов отпадна, след като отстъпи с 0:2 сета (2:6, 1:6) на Марсел Желински (Полша) за малко повече от час игра.