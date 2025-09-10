Иван Иванов: Рафаел Надал очаква големи неща от мен

Рафаел Надал лично ме поздрави и ми каза, че очаква големи неща от мен. Това разкри Иван Иванов, който спечели юношеските титли последователно от Уимбълдън и Откритото първенство на САЩ.

Българският талант се прибра у нас директно от Палма де Майорка, където се е видял с един от най-великите тенисисти на всички времена. Иванов се подготвя именно в академията на Рафа.

"Пожела ми да бъда все така трудолюбив, смирен, здраво стъпил на земята и да продължавам в същия дух. Сигурен е, че ще постигна големи неща", сподели Иван.

Григор и Бербатов

Шампионът е получил лично съобщение от Григор Димитров с пожелание за още повече успехи, но и с напомняне, че мъжкият тенис е сложен и необходимо да се влага още повече. Писал му е също и голмайстор №1 в историята на националния отбор по футбол Димитър Бербатов.

Иванов е уверен, че заедно с финалиста в Ню Йорк Александър Василев лесно ще превключат на клей за предстоящите мачове срещу Финландия за Купа Дейвис. Сблъсъка в Пловдив през уикенда ще можете да гледате пряко по bTV Action.

Комплексен тенисист

"Радвам се, че ще играем рамо до рамо с Александър. Очакват ни сериозни съперници. Предстои ни също така сложен и дълъг преход при мъжете. Няма да е лесно, но се надявам един ден да стигна най-високите върхове, както го направих при юношите."

Иван описа и перфектната комбинация, към която се стреми на корта - характера и спокойствието на Новак Джокович, ударите на Яник Синер и бързината на Карлос Алкарас.