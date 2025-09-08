bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тенис

Българските мачове за Купа "Дейвис" този уикенд - пряко по bTV Action (ВИДЕО)

Родните тенис герои отново в ефира на bTV Media Group

Българските тенис герои отново в ефира на bTV Media Group! След битката на US Open, шампионът Иван Иванов и финалистът Александър Василев застават рамо до рамо на корта у нас.

Двамата са част от отбора на България за сблъсъка с Финландия за Купа "Дейвис" този уикенд, който ще може да проследите пряко по bTV Action.

Днес световният №2 в ранглистата при юношите и финалист от US Open – Александър Василев, се прибра у дома след големия български финал в Ню Йорк, който bTV излъчи навръх Съединението.

ТОВА Е АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ (СТАТИСТИКА+СНИМКИ)

Бъдещето на родния тенис

"Изключително горд съм да давам пример на малките деца, да се наслаждават не само на тениса, но и на спорта като цяло. Аз и Иван даваме добро начало, дано и други тепърва дойдат да се развиват. Както Григор, така и други наши тенисисти, гледахме към тях като звезди. Надяваме се да направим същото", заяви Василев, който е първи братовчед на Григор Димитров.

Снимка: Getty Images

"Ще дадат увереност до една степен. Дава стимул, но мъжкият тенис е различна почва. Тепърва ще правя стъпки", каза още младата тенис звезда.

"Първо да се възстановя от часовата разлика в Щатите, да видим как ще е тялото след няколко дни. Да, ще е дебют за "Дейвис Къп", наистина много се радвам, че ще играя и участвам за българския отбор. Това е нашият спорт, трябва да си доста бързо адаптивен", коментира още Василев.

Утре у нас се завръща и шампионът от US Open Иван Иванов.

ТОВА Е ИВАН ИВАНОВ (СТАТИСТИКА+СНИМКИ)

Тагове:

тенис бъдещето Иван Иванов таланти звезди григор димитров ефира купа дейвис братовчед уикенд пряко финландия млади александър василев us open на живо btv media group btv action

