Първите треньори на шампиона (ВИДЕО)

За първи път от 13 години насам тенисист печели два последователни трофея от Големия шлем при юношите. Неговото име е Иван Иванов, а триумфа му на US Open видяхте пряко в ефира на bTV навръх Деня на Съединението.

Сега ви срещаме с двамата треньори, които забелязват таланта на младия шампион много преди той да постъпи в академията на носителя на 22 титли от Големия шлем - Рафаел Надал.

"Талантът му е достатъчен, огромен е. Аз мисля, че той няма лимит", категоричен е Пламен Радев.

От малък Иван знае, че иска да играе тенис. И това се забелязва веднага от първите му треньори, които все още не могат да осъзнаят какво е постигнал.

Никаква изненада

"Той очакваше този финал срещу Сашко. Още на "Уимбълдън" се надяваше да се случи и му беше тръпка. Той много искаше да го играе този финал срещу Сашко Василев", разкрива Кристин Грозданов.

"Иван разви умения, които са нехарактерни за човек на негова възраст. Аз знам че е специален. От първия момент, в който го видях, не съм имал съмнения", допълва Радев.

Когато Иван постъпва в академията на Надал, той е най-младият в групата, но бързо изпъква и скоро започва да жъне успехи. "Никое върхово класиране на Иван не би било изненада за мен. Никаква изненада не би било, даже и най-голямото", не крие Радев.

Според първите треньори на Иванов е въпрос на време той да пробие сред най-добрите и при мъжете.