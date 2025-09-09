bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Тенис

Първите треньори на шампиона (ВИДЕО)

Иван Иванов сътвори нещо невиждано от 13 години

За първи път от 13 години насам тенисист печели два последователни трофея от Големия шлем при юношите. Неговото име е Иван Иванов, а триумфа му на US Open видяхте пряко в ефира на bTV навръх Деня на Съединението.

Сега ви срещаме с двамата треньори, които забелязват таланта на младия шампион много преди той да постъпи в академията на носителя на 22 титли от Големия шлем - Рафаел Надал.

Българските мачове за Купа

"Талантът му е достатъчен, огромен е. Аз мисля, че той няма лимит", категоричен е Пламен Радев.
От малък Иван знае, че иска да играе тенис. И това се забелязва веднага от първите му треньори, които все още не могат да осъзнаят какво е постигнал.

Никаква изненада

"Той очакваше този финал срещу Сашко. Още на "Уимбълдън" се надяваше да се случи и му беше тръпка. Той много искаше да го играе този финал срещу Сашко Василев", разкрива Кристин Грозданов.
"Иван разви умения, които са нехарактерни за човек на негова възраст. Аз знам че е специален. От първия момент, в който го видях, не съм имал съмнения", допълва Радев.

Когато Иван постъпва в академията на Надал, той е най-младият в групата, но бързо изпъква и скоро започва да жъне успехи. "Никое върхово класиране на Иван не би било изненада за мен. Никаква изненада не би било, даже и най-голямото", не крие Радев.

Според първите треньори на Иванов е въпрос на време той да пробие сред най-добрите и при мъжете.

Тагове:

тенис Иван Иванов титла уимбълдън us open треньори

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Гробище за треньори

Гробище за треньори
ОФИЦИАЛНО: Илиан Илиев се раздели с България

ОФИЦИАЛНО: Илиан Илиев се раздели с България
Флорентино Перес още е сърдит: Реал М отново бойкотира

Флорентино Перес още е сърдит: Реал М отново бойкотира "Златната топка"
Мистерията е разбулена: Арестуваха фантома в болид на Ферари (ВИДЕО)

Мистерията е разбулена: Арестуваха фантома в болид на Ферари (ВИДЕО)
Внезапна смърт разтърси света на кеча

Внезапна смърт разтърси света на кеча

Последни новини

Провал в Юнайтед ще играе в Турция за повече пари

Провал в Юнайтед ще играе в Турция за повече пари
Гробище за треньори

Гробище за треньори
Внезапна смърт разтърси света на кеча

Внезапна смърт разтърси света на кеча
Мистерията е разбулена: Арестуваха фантома в болид на Ферари (ВИДЕО)

Мистерията е разбулена: Арестуваха фантома в болид на Ферари (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV