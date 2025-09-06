Кога е финалът Иван Иванов - Александър Василев?

140 години след изключително важния ден на Съединението на България и Източна Румелия, двама българи ще се "съединят" на корта в Ню Йорк във финалния мач на Откритото първенство на САЩ по тенис при юношите!
За първи път в историята и двамата финалисти са българи - Иван Иванов и Александър Василев.
Днес, 6 септември, един от двамата ще стане шампион.
Решителният мач е на корт 12 в комплекса в Ню Йорк.
Очаква се той да започне около 18:00 ч. българско време, а вие може да следите развоя му на нашия сайт btvsport.bg!
Иван Иванов е последният български шампион от турнири от Големия шлем. Само преди месец той вдигна трофея от "Уимбълдън", като това го изкачи на първото място в ранглистата при подрастващите.
Талантът от академията на Рафаел Надал е в серия от 11 поредни победи в турнири от Големия шлем.
Срещу него излиза момчето с тенис в гените си - Александър Василев.
Той е братовчед на първата ни ракета Григор Димитров, но вече уверено върви и по своя път. Все пак той бе полуфиналист в Лондон!
Василев е номер 5 в схемата в Ню Йорк.
Григор Димитров е последният ни шампион при юношите на Откритото първенство на САЩ - от 2008 г. Преди него, но при девойките, титлата са печелили Катерина Малеева (1984 г.) и Магдалена Малеева (1990 г.).
Мануела Малеева пък има титла от Ню Йорк през 1984 г., но при смесените двойки и не при подрастващите. Тя триумфира в тандем с американеца Том Гъликсън.
Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER
Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM
Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK