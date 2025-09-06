bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тенис

Кога е финалът Иван Иванов - Александър Василев?

За първи път изцяло български финал на турнир от Големия шлем

Кога е финалът Иван Иванов - Александър Василев?

140 години след изключително важния ден на Съединението на България и Източна Румелия, двама българи ще се "съединят" на корта в Ню Йорк във финалния мач на Откритото първенство на САЩ по тенис при юношите!

За първи път в историята и двамата финалисти са българи - Иван Иванов и Александър Василев

Днес, 6 септември, един от двамата ще стане шампион.

Кога?

Решителният мач е на корт 12 в комплекса в Ню Йорк. 

Очаква се той да започне около 18:00 ч. българско време, а вие може да следите развоя му на нашия сайт btvsport.bg

Историческо! Български финал на US Open!

Надеждите

Иван Иванов е последният български шампион от турнири от Големия шлем. Само преди месец той вдигна трофея от "Уимбълдън", като това го изкачи на първото място в ранглистата при подрастващите.

Талантът от академията на Рафаел Надал е в серия от 11 поредни победи в турнири от Големия шлем. 

Срещу него излиза момчето с тенис в гените си - Александър Василев

Той е братовчед на първата ни ракета Григор Димитров, но вече уверено върви и по своя път. Все пак той бе полуфиналист в Лондон!

Василев е номер 5 в схемата в Ню Йорк. 

Снимка: Ладислав Цветков

Българските шампиони

Григор Димитров е последният ни шампион при юношите на Откритото първенство на САЩ - от 2008 г. Преди него, но при девойките, титлата са печелили Катерина Малеева (1984 г.) и Магдалена Малеева (1990 г.).

Снимка: Reuters

Мануела Малеева пък има титла от Ню Йорк през 1984 г., но при смесените двойки и не при подрастващите. Тя триумфира в тандем с американеца Том Гъликсън.

