bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Тенис

Когато омразата мълчи: Русия и Украйна печелят на един корт

Уникална двойка №1 на турнир в САЩ

Когато омразата мълчи: Русия и Украйна печелят на един корт

В свят, в който войната ежедневно разделя народи, а политиците чертаят граници и забрани, една история от корта напомни за истинската сила на човечеството.

Украинската тенисистка Валерия Страхова и нейната руска партньорка Анастасия Тихонова се осмелиха да направят необичайното – да играят заедно в турнира по двойки в Едмъндс, Масачузетс. Въпреки забраните и огромния натиск от общественото мнение, те спечелиха финала срещу австралийките Гадецки и Линкър с 6:3, 6:7(2), 10-8.

Повече от тенис

Техният успех е повече от трофей. Той е символ на това, че човешката солидарност може да надмогне войни и предразсъдъци.

Шок за Ноле! 204-ият в света го изхвърли от Шанхай

Валерия вече е играла на двойки с руски тенисистки. Този сезон тя беше в тандем с Елена Приданкина и Екатерина Макарова, а през 2023 г. обедини сили с Ирина Хромачева, с която спечели два последователни турнира в Колумбия.

"Горещо и забавно"

По време на мачовете си рускинята публикува снимка с Валерия и написа: „Тази седмица беше толкова гореща и забавна. Благодаря, че сподели корта с мен. Толкова много се забавлявахме! Продължаваме нашето лудо колумбийско турне.“

В САЩ Валерия и Анастасия показаха на света, че спортът не е просто игра – той е послание, че мирът и разбирателството са възможни. И макар войната да продължава извън корта, този миг на единение ще остане като светъл пример за всички.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

Гришо изпадна от топ 30
Тагове:

сащ Украйна Русия война характер титла турнир двойки пример

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Добромир Жечев: Архитектът на Левски (ВИДЕО)

Добромир Жечев: Архитектът на Левски (ВИДЕО)
Насар пред bTV: Надявам се най-накрая да бъда признат от собствената ми федерация! (ВИДЕО)

Насар пред bTV: Надявам се най-накрая да бъда признат от собствената ми федерация! (ВИДЕО)
Като за две титли: Връчват 115 000 лева на Карлос Насар (ВИДЕО)

Като за две титли: Връчват 115 000 лева на Карлос Насар (ВИДЕО)
От Свищов до небето – с шал на Юнайтед

От Свищов до небето – с шал на Юнайтед
400 милиона евро за Ламин Ямал! Барса казва „не“!

400 милиона евро за Ламин Ямал! Барса казва „не“!

Последни новини

Моуриньо към Йозил: Всички в Милан и Интер спаха с гаджето ти!

Моуриньо към Йозил: Всички в Милан и Интер спаха с гаджето ти!

"Кройф е Богът на Барселона!"
400 милиона евро за Ламин Ямал! Барса казва „не“!

400 милиона евро за Ламин Ямал! Барса казва „не“!
Като за две титли: Връчват 115 000 лева на Карлос Насар (ВИДЕО)

Като за две титли: Връчват 115 000 лева на Карлос Насар (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV