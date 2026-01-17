Коя е 24-годишната тенисистка, която Григор и Ноле прегръщат?

Часове остават до старта на Откритото първенство на Австралия по тенис, а в тях е време за... снимки.

Големите звезди би трябвало да са в най-добрата си форма след почивката около Коледа и подготвителните турнири. И от това се възползват основните партньори на тенисистите, които ги канят за рекламни кампании.

Така, на едни от най-ярките кортове в Австралия среща си дадоха Григор Димитров, Новак Джокович и младата им колежка Ева Лис.

Снимката

24-годишната красавица, родена в Украйна, но с германски паспорт, позира до по-опитните си колеги и кръсти кадъра: "Най-великият (Новак Джокович), Легендата (Григор Димитров) и Новакът (Ева Лис)".

Срещата между тримата е част от рекламната кампания на един от световноизвестните брандове за дрехи. Всички те са рекламни лица, като Лис е най-новото попълнение.

От години вече Димитров и Джокович са посланици на бранда, а заедно с тях и Даниил Медведев.

Красива и с позиция

Освен че е красива, Лис привлича внимание и с категоричната си позиция.

Въпреки че семейството ѝ емигрира в Германия от Киев, тя е една от най-пламенните защитнички на Украйна във войната, започната от Русия.

"Много руски тенисистки са тук, за да показват неуважение към тези, които са засегнати от войната в Украйна. Смеят се за това, подиграват се. Някои демонстративно си слагат анцузи с цветовете на руското знаме", заяви Лис.

Красотата ѝ примамва и преследвачи, а именно заради нея от WTA затегнаха охраната на тенисистите.

Щастлива губеща

През миналия сезон Ева влезе в основната схема на Откритото първенство на Австралия като "щастлива губеща" и успя да играе в четвъртия кръг на турнира.

Тази година тя е с най-високия ранкинг в кариерата ѝ - 39-то място.

Григор Димитров ще започне участието си в надпреварата срещу Томаш Махач от Чехия, а Новак Джокович ще играе първо срещу Педро Мартинес.

