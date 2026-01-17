bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Тенис

Коя е 24-годишната тенисистка, която Григор и Ноле прегръщат?

Атрактивната германка се похвали с компанията си

Коя е 24-годишната тенисистка, която Григор и Ноле прегръщат?

Часове остават до старта на Откритото първенство на Австралия по тенис, а в тях е време за... снимки. 

Големите звезди би трябвало да са в най-добрата си форма след почивката около Коледа и подготвителните турнири. И от това се възползват основните партньори на тенисистите, които ги канят за рекламни кампании. 

Така, на едни от най-ярките кортове в Австралия среща си дадоха Григор Димитров, Новак Джокович и младата им колежка Ева Лис. 

Снимката

24-годишната красавица, родена в Украйна, но с германски паспорт, позира до по-опитните си колеги и кръсти кадъра: "Най-великият (Новак Джокович), Легендата (Григор Димитров) и Новакът (Ева Лис)".

 
 
 
Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Eva Lys (@eva.lys)

Срещата между тримата е част от рекламната кампания на един от световноизвестните брандове за дрехи. Всички те са рекламни лица, като Лис е най-новото попълнение. 

От години вече Димитров и Джокович са посланици на бранда, а заедно с тях и Даниил Медведев. 

Красива и с позиция

Освен че е красива, Лис привлича внимание и с категоричната си позиция. 

Въпреки че семейството ѝ емигрира в Германия от Киев, тя е една от най-пламенните защитнички на Украйна във войната, започната от Русия. 

 
 
 
Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Eva Lys (@eva.lys)

"Много руски тенисистки са тук, за да показват неуважение към тези, които са засегнати от войната в Украйна. Смеят се за това, подиграват се. Някои демонстративно си слагат анцузи с цветовете на руското знаме", заяви Лис.

Красотата ѝ примамва и преследвачи, а именно заради нея от WTA затегнаха охраната на тенисистите. 

Щастлива губеща

През миналия сезон Ева влезе в основната схема на Откритото първенство на Австралия като "щастлива губеща" и успя да играе в четвъртия кръг на турнира. 

 
 
 
Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Australian Open (@australianopen)

Тази година тя е с най-високия ранкинг в кариерата ѝ - 39-то място. 

Григор Димитров ще започне участието си в надпреварата срещу Томаш Махач от Чехия, а Новак Джокович ще играе първо срещу Педро Мартинес.

Андре Агаси на кадем на Григор Димитров (СНИМКА)

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 
Тагове:

тенис новак джокович григор димитров снимка австралия реклама ева лис

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Звезда във Висшата лига: В България получавах съобщения, че съм маймуна

Звезда във Висшата лига: В България получавах съобщения, че съм маймуна
Андре Агаси на кадем на Григор Димитров (СНИМКА)

Андре Агаси на кадем на Григор Димитров (СНИМКА)
Убиха брутално бивш футболист в гората край Сопот

Убиха брутално бивш футболист в гората край Сопот
Собственикът на ЦСКА е осигурил самолет за Любо Пенев

Собственикът на ЦСКА е осигурил самолет за Любо Пенев
Кристиано Роналдо продава мечтания си дом заради напористи съседи

Кристиано Роналдо продава мечтания си дом заради напористи съседи

Последни новини

Тежко падане спря Малена Замфирова за подиума в Банско

Тежко падане спря Малена Замфирова за подиума в Банско
Звезда във Висшата лига: В България получавах съобщения, че съм маймуна

Звезда във Висшата лига: В България получавах съобщения, че съм маймуна
Трима българи на финалите на Световната купа в Банско

Трима българи на финалите на Световната купа в Банско
Андре Агаси на кадем на Григор Димитров (СНИМКА)

Андре Агаси на кадем на Григор Димитров (СНИМКА)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV