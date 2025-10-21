Мико обърна Мика за 900 евро

Димитър Кузманов продължава към втория кръг на турнира от сериите "Чалънджър 50" в Хамбург (Германия). Българският тенисист победи с 2:1 сета (2:6, 6:2, 6:4) представителя на домакините Мика Петкович за час и 55 минути на корта.

За успеха срещу 18-годишния Петкович, участващ с "уайлд кард", Мико заработи 900 евро от наградния фонд, възлизащ на 54 хил.

Петкович започна отлично днес и затвори откриващия сет с 5 поредни гейма, но със същата серия Кузманов изравни.

Националът поведе с 3:1 в третата част, обаче съперникът навакса. Стигна се до 5:4 и 40:0 за Кузманов, който се възползва от първия си мачбол.

Снимка: Българска федерация по тенис

Победата осигури на Мико и 4 точки за световната ранглиста, като той заема 249-ото място.

Българското участие

В следващия кръг Кузманов чака №6 в схемата Федерико Чиня (Италия) или квалификанта Милош Карол (Словакия).

Адриан Андреев отпадна още на старта в Хамбург, след като отстъпи с 0:2 (3:6, 4:6) на квалификанта Бувайсар Гадамаури (Белгия). Българинът пропиля аванс от 3:0 гейма във втория сет.

