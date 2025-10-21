bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Тенис

Мико обърна Мика за 900 евро

Продължава напред в Хамбург

Мико обърна Мика за 900 евро
Българска федерация по тенис

Димитър Кузманов продължава към втория кръг на турнира от сериите "Чалънджър 50" в Хамбург (Германия). Българският тенисист победи с 2:1 сета (2:6, 6:2, 6:4) представителя на домакините Мика Петкович за час и 55 минути на корта.

За успеха срещу 18-годишния Петкович, участващ с "уайлд кард", Мико заработи 900 евро от наградния фонд, възлизащ на 54 хил.

Петкович започна отлично днес и затвори откриващия сет с 5 поредни гейма, но със същата серия Кузманов изравни.

Националът поведе с 3:1 в третата част, обаче съперникът навакса. Стигна се до 5:4 и 40:0 за Кузманов, който се възползва от първия си мачбол.

Снимка: Българска федерация по тенис

Победата осигури на Мико и 4 точки за световната ранглиста, като той заема 249-ото място.

Българското участие

В следващия кръг Кузманов чака №6 в схемата Федерико Чиня (Италия) или квалификанта Милош Карол (Словакия).

Адриан Андреев отпадна още на старта в Хамбург, след като отстъпи с 0:2 (3:6, 4:6) на квалификанта Бувайсар Гадамаури (Белгия). Българинът пропиля аванс от 3:0 гейма във втория сет.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

тенис България германия успех мика победа хамбург димитър кузманов напред тенисист мико адриан андреев втория кръг мика петкович

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Обрат: Евролигата оставя Апоел Тел Авив в България

Обрат: Евролигата оставя Апоел Тел Авив в България
Валентина Георгиева се контузи на световното

Валентина Георгиева се контузи на световното

Превантивно: Арестуваха и екстрадираха 180 привърженици на Наполи

Превантивно: Арестуваха и екстрадираха 180 привърженици на Наполи
Роден в бежански лагер решава съдбата на Лудогорец

Роден в бежански лагер решава съдбата на Лудогорец
Ще стане ли Левски шампион? Вижте прогнозата на суперкомпютъра

Ще стане ли Левски шампион? Вижте прогнозата на суперкомпютъра

Последни новини

Обрат: Евролигата оставя Апоел Тел Авив в България

Обрат: Евролигата оставя Апоел Тел Авив в България
Валентина Георгиева се контузи на световното

Валентина Георгиева се контузи на световното

Михаел Шумахер - арогантен пилот и чудесен баща

Михаел Шумахер - арогантен пилот и чудесен баща
Превантивно: Арестуваха и екстрадираха 180 привърженици на Наполи

Превантивно: Арестуваха и екстрадираха 180 привърженици на Наполи
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV