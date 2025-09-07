Момиче за 42 милиона долара: Титла и победа №100 за Сабаленка (ФАКТФАЙЛ)

Арина Сабаленка защити титлата си на Откритото първенство на САЩ по тенис при жените. Във финала в Ню Йорк водачката в схемата надигра осмата поставена американка Аманда Анисимова с 6:3, 7:6(3) за 96 минути игра.

Сабаленка не е пропускала финал на турнирите от Големия шлем на твърди кортове от 2022 г. насам. Тя стана първата жена, спечелила в две поредни години на Откритото първенство на САЩ, откакто Серина Уилямс триумфира в три пъти поред от 2012-а до 2014-а.

Тя спечели рекордните 5 милиона долара за титлата. Наградният ѝ фонд за сезона е 12,1 милиона долара, като по този показател тя изпревари Ига Швьонтек (8,8 милиона долара). В кариерата си беларускинята е заработила 42,2 милиона долара, което я нарежда на трето място в историята на женския тур. Само сестрите Уилямс имат повече от нея от награден фонд.

Снимка: Reuters

Сабаленка взе 21 от 39-те си финала на WTA в кариерата си, записвайки победа №50 над съпернички от топ 10 (има и 40 загуби). Тя е и третата тенисистка, спечелила първите си четири титли от Големия шлем на твърди кортове, след Ким Клайстерс и Наоми Осака.

ФАКТФАЙЛ

* Арина вече има 100 победи в турнири от Големия шлем (и 26 загуби). В Откритата ера само тя и Ига Швьонтек (на "Уимбълдън" 2025) са постигнали своите 100-тни победи на финали.

* Анисимова загуби във втория си пореден финал от Големия шлем. На "Уимбълдън" тя не взе нито един гейм от Швьонтек.

