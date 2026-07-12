Тенис Публикувано в Надежда Кожухарова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация НА ЖИВО: Синер vs. Зверев - Битка за историята на "Уимбълдън" (6:5) Двамата никога не са се срещали на трева

Първи сет

6:5 - Серия от непредизвикани грешки на Зверев и гейм на нула за шампиона.

5:5 - Гейм на 15 за германеца.

5:4 - Мачът продължава без пробиви.

4:4 - 40-40, точка за пробив за Синер, отново 40-40 и гейм за Зверев.

4:3 - 40-0, 40-30 и отново сервисът идва на помощ на световния №1.

3:3 - Лесен гейм за Зверев.

3:2 - Отново Синер е на сервис, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 и гейм след два страхотни начални удара.

2:2 - След 40-30 Зверев взе подаването си.

2:1 - Гейм на нула и за Синер.

1:1 - Безпроблемен гейм за шампиона от "Ролан Гарос". Средната скорост на сервиса му от началото на турнира е над 210 км/ч.

1:0 - Сервира Синер. Второто разиграване е от 22 удара. 15-15. 15-30, 30-30 - ас №114 за италианеца от началото на турнира, 40-30 и гейм.

Превю

Яник Синер и Александър Зверев спорят за титлата на тазгодишния "Уимбълдън"! Сблъсък между №1 и бъдещия №2 в световната ранглиста.

За Синер това е шанс да затвърди доминацията си, а за Зверев – да прекъсне серията от девет поредни загуби срещу италианеца и да спечели втора поредна титла от Големия шлем след триумфа си на "Ролан Гарос".

Двамата никога не са се срещали на трева в турнир от ATP, което добавя допълнителна интрига към финала.

Зверев влиза с повишено самочувствие след най-големия успех в кариерата си и серия от 11 поредни Мейджър победи. Германецът вярва, че е подобрил играта си и вече знае как се печелят най-големите финали.

Синер също демонстрира отлична форма. След колебливо начало на турнира срещу Миомир Кецманович той не е загубил сет, а на полуфинала категорично елиминира седемкратния шампион Новак Джокович.

Статистиката е категорично в полза на Синер, който води с 10:4 в преките двубои. Въпреки това Зверев никога не е изглеждал по-готов да промени хода на съперничеството.

Колаж: СNN