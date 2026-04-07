НА ЖИВО: Григор Димитров - Томас Мартин Ечевери - 4:6, 5:1

ВТОРИ ГЕЙМ

5:1 - Добра серия от геймове на хасковлията.

2:0 - Отлична игра на Димитров.

1:0 - Пробив за първата ни ракета.

ПЪРВИ ГЕЙМ

4:6 - Пробив и сет за Ечевери!

4:5 - Григор ще сервира за оставане в мача.

4:4 - Сервисът на Димитров е сравнително стабилен, поведе с 40-0. Стигна се до 40-40 и в крайна сметка взе подаването си.

3:4 - Ечевери не загуби точка при подаването си с новите топки.

3:3 - Две бързи точки за 30-0 от ракетата на Гришо и безпроблемен гейм.

2:3 - Гейм на нула за Ечевери. Повече непредизвикани грешки на сметката на първата ни ракета.

2:2 - Бърза реакция от Ечевери, заложи на стабилния си бекхенд и изравни - 2:2.

2:1 - Пробив! Димитров постави Ечевери под напрежение, повеждайки с 30-0, стигна се равенство 30:30, след което първата ни ракета реализира първата си възможност за пробив.

1:1 - Първи гейм за хасковлията - 15-0, 15-15, 30:15, 30:30, 40:30.

0:1 - Гейм на нула за Ечевери, без проблеми за аржентинеца на сервис.

Григор Димитров избра да посреща в откриващия гейм.

Превю

Григор Димитров ще се изправи срещу аржентинеца Томас Мартин Ечевери в мач от първия кръг на турнира от сериите Мастърс 1000 в Монте Карло.

Срещата е първа в програмата на Court des Princes и трябва да започне в 12:00 ч. Може да я следите с нас на btvsport.bg.

Това ще бъде вторият двубой между двамата. При предишната им среща, която се състоя на Мастърса в Париж в края на сезон 2024, победата бе за българина.

26-годишният Ечевери има една титла в професионалната си кариера до момента и заема 30-о място в световната ранглиста на ATP. От своя страна Димитров, който достигна до №3 в света през 2017 г., в момента се намира на 93-та позиция.

В Монте Карло българският тенисист трябва да защитава 200 точки от миналогодишното си участие, когато достигна до четвъртфиналите, но там отстъпи категорично на австралиеца Алекс де Минор.

Победителят от срещата между Димитров и Ечевери ще продължи към втория кръг, където ще срещне Теренс Атман или Итън Куин.